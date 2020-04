Slik blir NRKs nyhetstilbud i påska

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

NRK har hatt et utvidet nyhetstilbud de siste ukene, og det kommer til å fortsette gjennom påska.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen i Norge har NRK kontinuerlig nyhetssending på NRK1, nett og radio fra klokka 10 til 19, før Dagsrevyen.

– Folk må følge det nyhetsbildet de ønsker, og avgjøre selv hvor mye de vil ha. Men det er viktig for oss å ha et tilbud hvor vi er oppdatert og kan oppdatere publikum. Vi vet hvor viktig kunnskap er, og ønsker å bidra til at befolkningen gjør kloke valg, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Vanligvis har NRK TV-sendinger klokka 12 og 17, i tillegg til kveldsnyhetene. Ellers er det direktesendinger på nett, radio og TV når det skjer store nyhetshendelser. Nå går de sendingene hele dagen, på grunn av koronasituasjonen.

Smittekontroll

Helseminister Bent Høie sa mandag at Norge begynner å få kontroll på smitten, og tirsdag varslet statsminister Erna Solberg at regjeringen løsner litt på tiltakene.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Anders Leines / NRK

– Det ser heldigvis ut som at dramatikken ikke vil øke i påska, men vi kan ikke være sikre. Derfor er det viktig for NRK å holde en nyhetsstrøm åpen, sier Eriksen.

– Kan det bli for mye korona?

– Ja, det kan bli for mye, men vi må nesten overlate til den enkelte å regulere det. Vi har også annet tilbud. Det er viktig for oss – og publikum. Vi får enorm mange positive reaksjoner på det NRK, og andre norske medier, gjør.

Katt mot korona

Som et eget tilbud på nett har NRK en egen sending på nett, «Alltid sammen». Her får seerne gjennom hele påska livekonserter, underholdning, ferske miniserier og kaffeslaberas med Lars Monsen.

Og på de sidene kan du klikke deg inn på «Alltid katt», hvis du vil ha en nyhetspause og smile til herlige kattebilder.

– Nyheter og aktualitet vil alltid være pri én for oss, men vi har også store satsinger på andre områder. Som for eksempel barna. Vi bruker mer ressurser på Supernytt nå, og så ser vi at folk har behov for å samles om noe. Derfor er «Nytt på nytt» og «Lindmo» utvidet denne våren, sier Eriksen.

Avlysninger

Selv ønsker å opprettholde et normalt TV-tilbud for publikum, har koronasituasjonen ført til flere avlysninger.