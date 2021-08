Slik blir dei evakuerte afghanske borna følgde opp i Noreg

– Borna er no varetekne i vårt tiltaksapparat for born og unge, seier Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat, region aust.

Dei har den daglege omsorga frå borna som er floge til Noreg frå Kabul i Afghanistan. Barneverntenesta møtte borna på Oslo luftham.

Grunna personvern og tryggleiken til borna, ynskjer Bufetat å ikkje gå nærare ut med kor borna er.

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region aust. Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

– Men vi kan forsikra at dei blir tett følgde opp av kompetent personell med flyktningfagleg og barnefagleg kompetanse, legg Berg til.

Barnelege kritisk

NRK har tidlegare skrive at norske myndigheiter har floge ut fleire born frå Afghanistan, utan at dei kjenner identiteten til alle borna.

– Vi veit ikkje kven alle foreldra er. Det er veldig kaotisk rundt flyplassen og ofte tilfeldig kva for nokre born som blir tekne inn, sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NRK.

Barnelege Monica Thallinger reagerte kraftig på avgjerda. Ho har jobba som barnelege i overt ti konflikt- og katastrofeområde i verda, blant anna Mosul i Irak.

Barnelege Monica Thallinger har jobba i mange konfliktområde rundt om i verda. Foto: Privat

– Det beste for borna er å vera saman med foreldre. Eg synest ikkje det er riktig å ta eit barn til Noreg når ein ikkje veit kven foreldra er, sa ho til NRK.

Utanriksdepartementet svara på kritikken med at dei ikkje kan gå inn i einskildsaker.

– Borna som kjem er ikkje ei einsarta gruppe, og vi kjem ikkje til å gå inn i einskildsaker, men vi gjer alt vi kan for å vareta interessene deira. Dei blei evakuerte i ein ekstrem situasjon, av omsyn til borna, skreiv kommunikasjonssjef Trude Måseide i ein e-post til NRK.

Det var laurdag utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekrefta at Noreg hadde evakuert dei afghanske borna som skal ha vore på det norske feltsjukehuset i Kabul over tid.

Skal kartleggja tilstanden

Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat region aust, seier at medarbeidarane er spesialistar på å ta imot born i krise, også dei som kjem åleine frå utlandet.

– I denne første akutte fasen handlar det no om å dekkja borna sine grunnleggjande behov som mat og klede, seier Berg.

– Dei næraste dagane vil vi gjera ei grundig kartlegging av den psykiske og fysiske helsa til borna, slik at vi sikrar best mogleg oppfølging vidare – tilpassa borna sine individuelle behov, held ho fram.

Unicef uroa

Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i Unicef Noreg, seier at dei er i tett dialog med Unicef Afghanistan.

Dei er uroa og fortvila over situasjonen til born i Afghanistan, men også uroa for situasjonen til borna som har kome til Noreg.

Kristin Oudmayer, direktør for Barns rettigheter og bærekraft i Unicef Noreg. Foto: NRK

Tatt i betratkning den kaotiske situasjonen på Kabul flyplass, legg Unicef til grunn at mannskapet på bakken tok vurderingar som tilsa at evakuering var til det beste for borna i den situasjonen.

– Det er eit dramatisk grep å evakuera born på den måten med omsyn til borna sin rett til familieliv, men Genèvekonvensjonane opnar for at den type evakuering kan førekoma når det blant anna står om livet. Det må ein stola på at er vurdert i den situasjonen, seier Oudmayer til NRK.