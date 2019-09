Det er 21 år siden SAS forandret på designet på flyene sine utvendig. Torsdag ble flyenes nye drakt presentert i København.

Blåfargen på halen beholdes, men fargen trekkes ned over flykroppen og inn under buken. Borte er de røde motorene. De er nå i farget i sølv, med et blått belte i forkant.

Sølv preger dessuten den store SAS-logoen i fremre del av flykroppen. De skandinaviske flaggene er fortsatt med, men i en stilisert form.

SAS-flyene, slik de skal se ut i fremtiden. Foto: Thor-Albert Frøsland

Hemmelighetskremmeri

SAS skifter ikke design for ofte, og det nye designet har vært omgitt av mye hemmelighetskremmeri.

Rickard Gustafson i SAS sier at det skandinaviske avtrykket fortsatt skal prege designet til selskapet. Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Det var spent stemning i København da det nye designet ble avslørt. «Teasing» i sosiale medier har også bidratt til økt fått interesse om hvordan SAS-flyene skal se ut i fremtiden.

Konsernsjefen i SAS, Rickard Gustafson, trakk frem det skandinaviske som en bærebjelke for designet. Han er spesielt opptatt av at også kommende generasjoner skal få oppleve verden.

– Kvalitet, enkelhet og funksjonalitet skal prege oss i fremtiden, sier konsernsjef Rickard Gustafson til NRK.

– Vi har lyttet til passasjerene våre, og de vil ha blåfargen for å få en følelse av å komme hjem.

Males om i Frankrike

Seansen i København skjer noen uker før selskapet får levert det første av sine nye langdistansefly, den nye Airbus-suksessen A350-900. Flytypen har bokstavene «XWB» skrevet på, som står for «extra wide body».

Det nye flyet vil bli det første i SAS’ flåte som får det nye utseendet. Foreløpig er det i malehallen hos Airbusfabrikken i Frankrike.

Resten av flyene males etter planen om hvert femte eller sjette år. Det betyr at alle SAS-flyene vil få det nye utseendet innen 2024.

Da flyene sist ble forandret, for 21 år siden, forsvant det kjente «magebeltet» i de skandinaviske lands flaggfarger. Da kom de røde motordekslene og det blå haleroret på plass.

Flydekoren, slik den har vært de siste årene, ble først avslørt gjennom årsrapporten for 1998, da SAS valgte å lansere dekoren under navnet SAS 2000+.