8. juni åpnet den danske regjeringen for at badeland, lekeland, spillhaller og fornøyelsesparker kunne åpne igjen.

Ikke alle har åpnet ennå, men de fleste er igang iløpet av kort tid.

Blant annet er Tivoli i København åpen. De har laget et system for digital køståing. Teddybjørner skal sørge for at folk holder avstand og ansatte som er nære gjestene har på seg plastvisir.