Slik ble sårskadet Salmar-laks feilsortert og sendt til Israel

En feil ved en sorteringsmaskin for laks førte til at store mengder laks feilaktig ble merket superior. Det er forklaringen Salmar gir på at laks av dårlig kvalitet endte opp i Israel.

Det er kun førsteklasses laks man har lov å klassifisere som superior. Laks med sårskader skal klassifiseres som produksjonsfisk, og skal ikke sendes ut av landet.

Laksens kategorier Ekspander/minimer faktaboks Superior fisk av beste kvalitet uten feil og lyter, den er foretrukket i eksportmarkedet.

Ordinær Fisk med begrensede ytre og indre feil.

Fisk med begrensede ytre og indre feil. Produksjonsfisk Kan ikke eksporteres før feilretting. Dette er fisk som har vært døende eller syk under avliving, eller har misdannelser eller grove behandlingsfeil. Den kan brukes til menneskemat, f.eks. bearbeidede produkter. Dersom laksen har vært selvdød i merden, skal den ikke gå til humant konsum. I utgangspunktet skal heller ikke ubløgget laks gå til humant konsum, men det finnes unntak.

I slutten av mai varslet israelske matmyndigheter om at laks med store sår var eksportert fra Salmar. En tredjedel av laksen hadde synlige sår.

Det førte til at Mattilsynet gjennomførte digitalt tilsyn av laksegigantens slakteri på Frøya.

For i meldingen fra Israel fremkom det feil og sår på laks som var slaktet av Salmar. Det gjalds laks slaktet på tre ulike datoer: i desember 2022, samt i januar og mai 2023.

ILLUSTRASJON ATYPISK VINTERSÅR: Laks med såkalt atypisk vintersår. Foto: Are Nylund / UiB

Å eksportere slik laks er ikke i tråd med regelverket.

Både slakteriet og oppdrettsanlegget laksen kom fra tilhører Salmar. Det er et selskap kontrollert av familien Witzøe, landets rikeste familie. Familien har eierkontroll i det som er verdens nest største laksekonsern. De eier også en rekke selskaper innenfor hele den marine næringen.

NORGES RIKESTE: Salmar er kontrollert av familien Witzøe. På årets skattelister var Gustav Witzøe landets rikeste. Foto: Aleksander Jakobsen / Magent fotografer

30 prosent sårfisk

Israel hadde mottatt et parti fersk laks fra Salmar der mer enn 30 prosent av laksen hadde åpne sår, både klassiske og atypiske vintersår.

I tillegg var det sendt et parti med fryst laks der cirka 30 prosent av laksen hadde åpne sår. Også det fra Salmar.

Sårutvikling er ikke forenelig med god fiskevelferd. Det opplyser Veterinærinstituttet.

– Alvorlighetsgraden kan variere fra overfladiske sår til dypere. Mer alvorlige sår kan i ytterste konsekvens perforere laksens bukhule. Det uttaler Ingunn Sommerset, seksjonsleder på Veterinærinstituttet.

OM VINTERSÅR: – Det er ikke forenelig med god fiskevelferd, sier Inngunn Sommerset. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

13. juni utførte Mattilsynet kontrollen ved Salmars slakteri.

– Det kan virke som selskapet ikke har hatt kontroll på sorteringen, skrev Mattilsynet etter tilsyn av slakteriet tilhørende Salmar på øya Frøya.

Ble automatisk gradert superior

Under tilsynet forklarte Salmar at det hadde vært problemer med sorteringsmaskinene.

Feilen førte til at svært mange laks automatisk ble gradert som superior, uavhengig av kvalitet. Slik forklarer selskapet glippen som skjedde.

Maskinfeilen skal ha ført til at opp mot 16.000 fisk per dag ble feilsortert.

BILDE SALMAR AUKRA: Fra et Salmar sorteringsanlegg, Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bare dager før Mattilsynet ble kontaktet av israelerne skal feilen ha blitt oppdaget og korrigert. Det står i tilsynsrapporten.

Tilsynet skriver:

«Etter Mattilsynets antakelser må omfanget ha vært langt større enn forsendelsen til Israel. Laksen med vintersår som endte i Israel, var hentet opp på tre ulike tidspunkter i en periode på nesten seks måneder.»

NRK har spurt Salmar hvor lenge de feilsorte laks på grunn av den tekniske feilen.

– Vi ser ingen grunn til å spekulere i hvor lenge eller hvorfor dette ikke ble oppdaget tidligere. Men det er ikke noe som tyder på at dette har strukket seg over lang tid. Vi har heller ikke fått tilbakemeldinger fra kunder som tyder på dette. Det skriver Simon Søbstad, salgsdirektør i Salmar til NRK.

Regelverket sier at all fisk med sår og misdannelser skal feilrettes innenlands før den omsettes til menneskemat. Laks med vintersår skal også slaktes fortløpende av hensyn til fiskevelferd.

Både i år og i fjor har Israel returnert flere partier med laks fra ulike produsenter. Årsaken var såkalte kvalitetsfeil og skinnsår.

Til sammen 440.000 kg fisk ble returnert fra Israel i år og i fjor, viser tall NRK har innhentet. I tillegg har noe laks blitt destruert i Israel.

NRK har tidligere fortalt om at Israel sendte stinkende, dårlig laks i retur til Norge i 2022. Den kom ikke fra Salmar, men fra en annen eksportør.

En last med frossenfisk fra 2022 var av så dårlig kvalitet, et den ikke ble godkjent som minkfor. Etter at konteinere ble returnert til Norge ble laksen testet og deretter nedgradert til brensel. Den ble stemplet ubrukelig som mat for både dyr og mennesker.

Fikk veiledning og lovet bedring

I de første månedene av 2022 hadde Salmar problemer med vintersår på flere lokaliteter.

Ved lokaliteten Hjortøya endte det med et rekordstort gebyr, fordi selskapet hadde unnlatt å slakte den syke fisken.

– Laksen fra Hjortøya endte ikke i Israel, skriver Rune Sivertsen, strategidirektør i Salmar til NRK. Hvor laksen endte, opplyser ikke Salmar.

Tilsynet slo fast at forskriften om kvalitet på fisk og fiskevarer var brutt. Det ble gitt et gebyr på 1,675 millioner kroner.

I flere måneder på rad slet lokaliteten med vintersår i merd 4. I rapporten fra tilsynet står det:

«På tilsyn 20. april 2023 fikk vi opplyst at det var planlagt å destruere merd 4, men at dette ble stoppet av selskapets ledelse. Vi har ikke fått opplyst når den var planlagt destruert, og heller ikke hvorfor dette ble stoppet»

Styrket bemanning

– Vårt mål er at alt vi gjør i dag skal gjøres bedre enn i går, skriver salgsdirektør Søbstad.

– Har Salmar bedret bemanningen og skjerpet ferdigvarekontroll på slakteri?

– I tråd med vår tilbakemelding til Mattilsynet ble det straks foretatt en oppbemanning ved linjene. Parallelt ble det maskinelle utstyrer rettet opp. Videre kan det bekreftes at bemanningen ved anlegget er styrket generelt, svarer Søbstad,

– Mener Salmar at reglene for eksport av produksjonsfisk for strenge?

– Vi mener ikke at reglene for eksport av produksjonsfisk er for strenge, skriver salgsdirektør Søbstad til NRK.

Stadig mye vintersår

Det har vært store problemer med vintersår på laks i flere år. Problemene oppstår når vannet er kaldt og gjerne etter lusebehandling.

Men hvis laksen må slaktes før den er voksen, utgjør det enorme verdier.

En merd kan inneholde 200.000 laks. Og et anlegg kan ha 10 merder. Hvis laksen må slaktes når den er 2 kg i stedet for 6,5 kilo, utgjør det tap i eksportinntekter på titalls millioner kroner. Per merd.

Bransjen innrømmer at sårskader et en betydelig utfordring.

– Omfanget er høyere for 2023 enn tidligere år. Det gjør og at man har mer fisk enn før som blir «nedklassifisert». Fiskevelferd blir absolutt utfordret når den får vintersår. Ofte kan det bety at fisken lider. Det skriver Øyvind Andre Haram, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge til NRK.

De siste årene har Sjømat Norge og næringen igangsatt et større arbeid for å få kontroll på vintersår. Så langt har de ikke lyktes.

Ekspert på fiskehelse, professor Are Nylund ved UiB, sier vintersår er et alvorlig velferdsproblem for laksen. Slike sår åpner også opp for at laksen smittes av flere type sykdommer.

LAKSEEKSPERTEN: En av Norges fremste eksperter på fiskehelse, professor Are Nylund ved UiB. Foto: Oskar Rennedal / Oskar Rennedal

– Sår reduserer kvaliteten på fileten, men dette vil til en vil til viss grad bli kamuflert etter røking, uttaler Nylund.

At sår påvirker laksekvaliteten er Salmar ukjent med.

– Vi er ikke kjent med at vintersår påvirker matkvaliteten, sier strategidirektør Sivertsen.

Mangler oversikt

Skinnet på laks skal beskytte fisken mot smittsomme sykdommer og er nødvendig for at fisken skal klare å opprettholde væskebalansen.

– Det kan derfor ikke utelukkes at fisken kjenner en vedvarende smerte i forbindelse med hudsår, sier Nylund.

Selv om vinterår er et økende problem, er ikke sykdommen meldepliktig. Det mangler derfor full oversikt over omfanget.

– God fiskevelferd er grunnlaget for Salmars virksomhet. Det er også hensynet til fiskens helse og velferd som er styrende for Salmars håndtering av vintersår, skriver Salmars strategidirektør Sivertsen.