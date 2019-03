Slash i Oslo – dette er hans gitarhelter

Slash er en av verdens mest ikoniske gitarister.

Ofte bredbeint, med skinnflosshatt, solbriller og en Gibson Les Paul-gitar, har han holdt det gående siden starten på 80-tallet.

Onsdag denne uka spilte han sammen med Myles Kennedy and the Conspirators for et utsolgt Sentrum Scene. Dagen i forveien får NRK 20 (nøye tilmålte) minutter i et passende mørkt innredet møterom på the Thief på Aker brygge.

Vi møter ham presis klokken fire. Selv om han er muskuløs og rett under 180 cm på sokkelesten, ser han liten ut ved siden av sin gigantiske livvakt. Øyekontakt er ikke mulig, men han smiler bak speilglass-pilotbrillene.

– Norge er fett, men jeg har ikke vært ute i dag. Jeg har enorm utsikt over «the fucking bay out there». Så jeg sitter på rommet mitt og spiller gitar, som jeg alltid gjør, sier 53-åringen.

QUARTFESTIVALEN 2009: Slash trekker selv frem konserten i Kristiansand, som den konserten han husker best fra Norge. Han fikk kallenavnet Slash av skuespiller Seymore Cassel, fordi han alltid var i bevegelse, ifølge en artikkel i Swindle Magazine. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Inspirasjon

– Jeg vokste opp i et veldig levende musikkhjem. Vi hørte på alt mulig, mye rock n’ roll, blues, klassisk musikk og R’n’B, sier Slash.

Han lister opp:

– Da jeg var veldig ung, og bodde i England, gikk det mye i det som ble gitt ut på den tiden: The Kinks, Rolling Stones, The Yardbirds, The Beatles, The Moody Blues og Gene Vincent.

Saul Hudson, som han egentlig heter, er født i 1965 i Hampstead i nærheten av London, men flyttet til Los Angeles som barn. Det var her han møtte Axl Rose og resten av det som skulle bli Guns N' Roses – og karrieren skjøt fart.

GUNS N' ROSES ANNO 1992: Noen år etter dette bildet ble tatt, skar det seg mellom Slash og frontfigur Axl Rose. Slash forlot bandet, mens Axl har holdt det i live hele veien til de ble gjenforent i 2016. Foran fra venstre: Duff McKagan, Axl Rose og Slash. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / AP

Angrer på tittelvalg

Slash er omtrent synonymt med gitar – og gitarsoloer.

Rekk opp hånda de som ikke har hørt Sweet Child O’ Mine, November Rain, Welcome to the Jungle eller Paradise City?

Han er utvilsomt best kjent fra Guns N’ Roses, men også for sin viktige rolle i andre band etter at samarbeidet med Axl Rose skar seg i 1996: Velvet Revolver, Slash's Snakepit og nå sist soloprosjektet sammen med Myles Kennedy and the Conspirators. I høst slapp de plata «Living the dream».

LIVING THE DREAM: Slash signerer villig sin nye plate til NRKs utsendte, med teksten: «To Martin. R'n'F Roll. Slash 2019» Foto: Ola Hana / NRK

– Lever du drømmelivet?

– Ha! Vet du, jeg angrer nesten på at jeg kalte plata det. Jeg skulle gjerne sluppet det «corny» spørsmålet fra alle journalistene jeg snakker med. Men jo, da jeg var 15 ville jeg spille gitar og det er det jeg driver med, så jeg lever drømmen, sier han.

Rockestjernas gitarhelter Du trenger javascript for å se video.

Gitarhelter

Han er prisvinnende gitarist og har solgt over 100 millioner album. Det er ikke få som har latt seg inspirere av ham, men Slash har noen gitarsoloer han selv har blitt inspirert av. Han lister opp fire:

1. Alt av BB King.

– Alt han har gjort har påvirket meg. Måten han spiller på.

2. Led Zeppelin – «Whole Lotta Love»

– Når «Zeppelin II» kom ut – jeg må ha vært seks år eller noe – husker jeg at jeg ble veldig påvirket av «Whole Lotta Love». Lydbildet, gitarsoloen og alt det der. Det hadde en voldsom påvirkning på meg, som jeg spesifikt husker.

3. Manfred Mann’s Earth Bands – «Blinded By The Light»

– Du ville kanskje ikke koble denne med meg i det hele tatt, men denne var en stor inspirasjon for meg. Gitarsoloen der! Jeg har alltid vært trukket mot gitarsoloer som har en stor betydning i låten.

4. Led Zeppelin – «Stairway To Heaven»

– Stairway To Heaven er en av de sangene hvor soloen spiller en viktig rolle i låten, sier han.

Dette er altså låtene som har vært med på å forme Slash som gitarist.

– Mann, jeg kunne fortsatt en stund. Jeg kan liste opp sanger fra alle mulige gitarister og si «Dette er bra!»

Spørsmålet «alle» lurer på

Ettersom han er på verdensturné med soloprosjektet sitt, har managementet gitt streng beskjed om at intervjuet vil bli avbrutt om vi stiller spørsmål om Guns N’ Roses. Deler av originalbesetningen ble gjenforent i 2016, etter 20 år. Selv oppfølgingsspørsmål er forbudt, om han selv skulle nevne bandet som de siste årene har turnert over hele verden. Til sammen har de ifølge Wikipedia spilt for 4,2 millioner fans på enorme arenaer.

GUNS N' PÅ VALLE HOVIN: «Not In This Lifetime ..." var navnet på turneen. Det var mange som aldri trodde det kom til å skje, etter årevis uten kontakt. Men i fjor sommer fikk også det norske publikumet se Axl Rose og Slash på scenen sammen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Men det er ett spørsmål vi gjerne skulle ha stilt ham: Når kommer den nye Guns N’ Roses-plata?

Tidligere i år, sa han følgende til den japanske TV-programmet TVK Rock City:

– Axl, Duff (red.anm. McKagan, originalbassist), jeg og Richard (red.anm. Fortus, bandets andre gitarist) har snakket om ... Det er materiale og ting som skjer med et nytt album allerede. Men med Guns N’ Roses er det ikke sånn at du sier: Åh, det er en plan og det kommer til å bli slik og slik. For det er ikke sånn det virker. Det eneste svaret jeg kan gi er at vi håper å gi ut en ny plate, og så ser vi hva som skjer når det skjer.

Uten å gå i mer detaljer sier han dette til NRK på spørsmål om planer fremover:

– Etter turneen i august, så er det, som det har vært snakket mye om i det siste, Guns N’ Roses-greia. Hvis vi skal gjøre det, så blir det mye fokus på det, sier han.

Tolk det som du vil.