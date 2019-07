Slår ring om politiker-kollega etter seksuell trakassering: – Hårreisende

NRK skrev i går om stortingspolitiker Lene Westgaard-Halle (H). Etter å ha tvitret om miljø og klima, fikk hun et svar fra advokat Arne Seland hun oppfattet som både sjikanerende og trakasserende.

– Han svarte med en trakasserende og ganske sterkt seksuelt ladet kommentar, noe som er ganske spesielt når du er en forholdsvis profilert advokat. Det var overraskende, uttalte Westgaard-Halle til NRK.

Hun påpekte at hun aldri tidligere har hatt kontakt med Seland, som har jobbet som advokat siden 1996.

«Jeg unner alle å nyte ferien, men vi må alle tenke over hvordan vi kan bidra til å kutte klimautslippene», skrev Lene Westgaard-Halle på Twitter. Advokat Arne Seland svarte med en seksuelt ladet melding. Foto: Screenshot / Twitter

– Kan ikke beskytte dem

Westgaard-Halles partikollega i Høyre, Tina Bru, syns det er fælt at enkelte skal måtte oppleve netthets på grunn av politiske standpunkter.

– Jeg syns det er hårreisende. Det er en god regel som sier at dersom man ikke har noe fint å si så kan man droppe å si det, sier Bru, som selv har opplevd å få ufine meldinger.

Bru sier meldingene har vært alt fra dårlig folkeskikk, til langt styggere ting som «åpenbart er ment for å såre».

– Jeg er veldig glad for at Lene valgte å være åpen om dette, og la det ut slik at alle får se hva man står i. Vi kan ikke beskytte dem som oppfører seg på denne måten, det må frem i lyset – så må de tåle å stå i den motbøren som kommer.

Hauglie: En trussel mot demokratiet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener det er en utfordring at vi får et offentlig ordskifte som oppleves som ubehagelig for veldig mange.

– Det er lav terskel for sjikane hvor enkelte er utsatt. Det er en trussel mot demokratiet dersom man ikke lenger orker å delta i debatten på grunn av sjikanerende oppførsel.

Selv slettet Hauglie Twitter-kontoen sin for et halvt år siden.

– Hele debattformen på Twitter ble så utrivelig. Det er synd, fordi det er en fantastisk anledning til å diskutere åpent med nær sagt alle.

– Seksuell trakassering er jo et stort problem, og #metoo-avsløringene avdekket hvor omfattende det er: For det handler ikke om «humørløse jenter» som ikke tåler en spøk, men om maktmisbruk som først og fremst rammer kvinner, sier Hauglie.

Anniken Hauglie (H) er Arbeids- og sosialminister, men uten Twitter-konto. Den slettet hun på grunn av en ubehagelig debattform. Foto: Paal Wergeland / NRK

– Ikke noe man skal tåle

Aina Stenersen (Frp). Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Oslo Rådhus

Aina Stenersen (Frp) sitter i Oslo bystyre, og sier hun selv har opplevd netthets, sjikane og grove trusler.

Stenersen sier mye av hetsen går på kjønn, utseende, vekt og alder, og innrømmer at det til tider har tatt en del fokus vekk fra politikken.

– Hensikten er å stoppe meg fra å jobbe som politiker og uttale meg, sier hun og legger til:

– Jeg synes det er viktig å stå opp og støtte andre kvinnelige politikere som opplever dette. Jeg synes det er trist at noen mener at seksuell sjikane er noe man skal tåle, fordi det er det faktisk ikke.

En skjermdump av sjikane Aina Stenersen har blitt utsatt for. Foto: Skjermdump, Twitter

– Et grovt overtramp

Westgaard-Halle sa tirsdag til NRK at hennes råd til andre, kvinnelige politikere som har fått lignende meldinger, ofte har vært å «overse, ignorere og tie i hjel». Meldingen fra Seland oppfattet hun imidlertid som et så stort overtramp, at hun ikke ville la den passere i stillhet.

NRK var i tirsdag kontakt med Seland, som skrev følgende i en SMS:

«Jeg merket meg at hun linket meg opp mot advokatforeningen. (...) Hun har helt sikkert rett i at jeg aldri har møtt henne. (...) Jeg mener også at hun må tåle bitte litt og at hun ikke kler å være krenket, hele tiden»

Utover dette ønsket ikke Seland å kommentere verken meldingen eller saken overfor NRK. Seland retweetet og kommenterte likevel på flere meldinger som handlet tematikken på sin Twitter-profil tirsdag kveld.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tar tak på Stortinget

Til høsten skal Stortinget gjennomføre den første kartleggingen av trusler og seksuell trakassering blant ansatte og politikere.

Bakgrunnen er en undersøkelse, gjort av Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), om trusler mot europeiske politikere, fra 2018.

Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Undersøkelsen viste at 85 prosent av de kvinnelige politikerne hadde vært utsatt for psykisk vold i sin tid i parlamentene. 47 prosent hadde mottatt drapstrusler eller trusler om voldtekt.

Stortingspresident Tone W. Trøen mener tallene er alvorlige.

– Det skal være trygt for kvinner og menn å jobbe på Stortinget – både som folkevalgt, i partigruppene og som ansatte. Det innebærer et arbeidsmiljø fritt for trakassering og trusler, sier Trøen.

– Må ha lav toleranse

Frp-Stenersen mener netthets og trusler er et stort demokratisk problem som hindrer mange fra å delta i den offentlige debatten.

– Mange kvinner vegrer seg for å gå inn i politikken. Det er ikke et slikt demokrati vi skal ha, fordi vi skal ha alle med.

Stenersen har selv anmeldt en mann, som senere ble dømt til å betale en bot for trusler. Likevel har hun aldri vurdert å slutte med politikk.

– Jeg har syntes at det har vært tungt og slitsomt i visse perioder, men jeg ønsker ikke at nettrollene skal vinne. Jeg har lyst til å jobbe med det jeg synes er gøy, og det skal ikke de ta fra meg.