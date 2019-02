Slår ring om Grande - refser pressen og anonyme kilder

Venstre-lederen åpnet talen sin med å si hun er bekymret for at venstrepolitikere stadig blir møtt med medieoppslag som ikke handler om politikk.

Hun sikter til medieoppslagene om at det skal finnes et opprør blant venstrepolitikere mot henne som leder.

– Da tenker jeg, farken heller! Dette skal vi få til å snu! Det blir ikke lett. Men alt i livet som er viktig er vanskelig.

Skei Grande mener Venstre må fortsette å satse på likestilling, vilkårene for småbedrifter, respekten for læreryrket og grønn vekst i norsk næringsliv for at partiet skal få økt oppslutning ved valget til høsten.

– Erna Solberg trenger meg som likestillingsminister. Fordi Venstre og liberale over hele verden alltid har vært i front når det gjelder likestilling, sa Skei Grande.

Men det ble en kort tale på intet mer enn om lag seks minutter.

– Nå vil jeg gjøre noe helt annet enn det vi vanligvis gjør. Jeg kommer ikke til å holde en lang tale. Jeg vil spørre hva dere vil vi skal gjøre, slik at vi sammen kan feire med et godt valgresultat. Kjør debatt! avsluttet Skei Grande til applaus fra landsmøtet.

Tok oppgjør med ryktespredning

Så kom innspillene, blant dem fra Torgeir Anda, leder i Trøndelag Venstre, som tordnet mot anonyme kilder i partiet som bidro til ryktene om opprør mot partilederen.

– Anonyme kilder og folk som snakker bak ryggen på oss er hverken tøffe, tydelige eller troverdige.

Anda sier han gir Trine Skei Grandesin fulle støtte, og tilbakeviser at tre-fire personer i partiet som ikke er fornøyd med hennes lederskap ikke er et opprør, men i beste fall litt uro.

Samtidig refser han pressen bruk av anonyme kilder og for å betegne en håndfull kritikere som et opprør mot Venstre-lederen.

– Hun gir oss takhøyde, gg tenk på alle seirene vi har hatt. Trine er tøff, tydelig og troverdig, og det skal vi også være, sa Anda.

Også Torgeir Fossli fra Telemark Venstre meldte fra talerstolen at det ikke var snev av lederdebatt på årsmøtet for hans fylkeslag.

Frir til distriktene

Også stortingsrepresentant Abid Raja var på scenen og uttrykte sin bekymring for at partiet ikke tar innover seg den avmakten som finnes i distriktene.

– Jeg er redd vi i Oslo-gryta ikke forstår livet på bygda godt nok. Kanskje de der borte ikke synes at sentralisering er et så veldig godt ord. At fødeavdelingen ikke ligger ved trikkestoppet.

Raja sier han planlegger å legge ut på en omfattende distrikts-turné for å lære og forstå. Han avviser samtidig at dette handler om å skifte leder i partiet.

– Den jobben må starte nå. Og den debatten starter ikke med debatt om en ny leder. Den debatten finnes ikke i Venstre. Den jobben starter med Trine som leder.

Abid Raja sa fra talerstolen at Trine Skei Grande er den som skal lede Venstre i jobben partiet skal gjøre frem mot valget. Du trenger javascript for å se video. Abid Raja sa fra talerstolen at Trine Skei Grande er den som skal lede Venstre i jobben partiet skal gjøre frem mot valget.

