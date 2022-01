Slår alarm om helsetjenestene: – Smittebølgen vil gå utover tilbudet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I sin faglige vurdering som ble offentliggjort torsdag, advarer Helsedirektoratet om at helsesektoren kommer til å bli satt under enda større press i tiden fremover som følge av den «forventede omikronbølgen».

– Helsedirektoratet vurderer at helsetjenesten i kommunene ikke vil kunne håndtere den forventede omikronbølgen uten at det har negative konsekvenser for i tilbudet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for sine innbyggere, skriver direktoratet i sin vurdering.

Heller ikke spesialisthelsetjenesten vil kunne håndtere den forventede omikronbølgen uten å redusere i tilbudet til sine pasienter.

Og flere helseforetak har allerede nå «utfordrende drift» på grunn av mange pasienter og stort sykefravær blant de ansatte.

Ber sykehusene forberede seg

– Vi står i en situasjon hvor hele helsetjenesten har vært under press i snart to år, og hvor det er lite ekstrakapasitet med tanke på sykefravær, og oppgaver som skal løses i kommunene med fortsatt vaksinering, håndtering av pandemien og de vanlige oppgavene man utfører i norsk helsetjeneste, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

I en situasjon hvor smitten ser ut til å dobles hver uke, vil det i prinsippet være dobbelt så mye sykefravær hver uke som går.

– Det er kanskje det mest prekære nå – og vil gjøre det vanskelig å drive helsetjenester og skoler. Også andre kritiske samfunnsfunksjoner vil kunne merke det, sier Nakstad.

Helsedirektoratet anbefaler derfor at både helseforetak, kommunehelsetjeneste og andre kritiske samfunnsfunksjoner forbereder seg på stort sykefravær og betydelig sykdomsbyrde i løpet av få uker.

En rekke helseforetak har iverksatt tiltak for å sikre forsvarlig drift inkludert å redusere planlagt virksomhet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kunngjorde torsdag at regjeringen legger opp til at testing lettere kan erstatte karantene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kjerkol: – Har god oversikt over kapasiteten

Torsdag annonserte regjeringen at de letter på koronarestriksjonene.

Blant annet ble det gjort enkelte endringer i TISK-strategien. Der legger regjeringen om karantenereglene slik at testing kan erstatte karantene i større grad.

– De neste månedene vil mange bli smittet, og sykefraværet vil bli høyt. Alle bedrifter og virksomheter må forberede seg på det. Det må legges planer for å opprettholde mest mulig normal drift i en krevende situasjon. De endringene regjeringen nå gjør i kravene om smittekarantene, vil bidra til at flere kan leve normalt, selv om det er mye smitte i samfunnet, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Ifølge Kjerkol har regjeringen god oversikt over kapasiteten i sykehusene. For å møte den kommende bølgen har regjeringen også bedt Helsedirektoratet om å ha god dialog med kommunene.

– I den situasjonen vi er i nå, må vi finne balansen mellom å lette på tiltak samtidig som vi unngår at for mange blir syke på en gang. Det betyr at vi kan slippe opp på noen av tiltakene. Det gjør vi nå, sa hun.

Kan bli aktuelt å ta i bruk helseberedskapsloven

– Er Norge rustet til å hanskes med smittebølgen som kommer?

– Dette blir den mest utfordrende fasen i pandemien. Det er vanskelige uker vi går i møte nå. Selv med det tiltaksnivået vi har i dag så dobler antall smittetilfeller seg på en drøy uke. Tar vi høyde for mørketall så vil flere hundre tusen kunne bli smittet nå om ikke så lang tid, sier Nakstad.

Som følge av det potensielt skyhøye sykefraværet mener direktoratet at det i verste fall kan bli nødvendig å ta i bruk helseberedskapsloven, og anbefaler regjeringen å være forberedt på dette.

Loven gir blant annet hjemmel for rekvisisjon av eiendom og rettigheter, tjenesteplikt og beordring av helsepersonell til å bli i tjenesten utover ordinær arbeidstid, og fullmakter til å omdisponere ressurser og oppgaver.

– Vi jobber med det nå, fordi vi i en prekærsituasjon kan få så stor mangel på personell og andre ressurser, at vi må prioritere hardere. Det er en situasjon vi ikke ønsker å komme i, men vi må være forberedt på at vi kan komme dit hvis smitteutviklingen fortsetter i samme tempo neste uke, sier Nakstad.