Slakter Frp-eres nominasjon av Trump til fredsprisen: Useriøst og en hån

«Nominasjon av USAs President Donald Trump til Nobels fredspris

Vi nominerer herved President Donald Trump til Nobels fredspris for 2019. Nominasjonen er i tråd med Nobels testament, som krever at en fredsprisvinner arbeider for nedrustning og nasjonenes forbrødring.

Kjernefysisk ikke-spredning og nedrustning er ett av de viktigste sikkerhetspolitiske temaene i vår tid. Nobelkomiteen satte senest dette spørsmålet på agendaen i 2017 da ICAN ble tildelt fredsprisen.

Konflikten på Korea-halvøya strekker seg tilbake mer enn 70 år, og er dermed en av de lengstvarende i verden i dag. Det har tidvis vært en svært blodig konflikt, og inneholder elementer av ideologi og stormaktsrivalisering. Det er også en konflikt som er smertelig på et menneskelig plan. Mange familier ble splittet da Korea ble delt opp i sør og nord etter annen verdenskrig. Konflikten har blitt ansett som en av de mest utfordrende konflikter å løse, særlig etter at Nord-Koreas regime begynte å arbeide for å få atomvåpen.

Ikke minst har en eskalering på Korea-halvøya potensiale til å utløse en storkrig som vil involvere mange land og i verste fall bruk av atomvåpen. Atomnedrustning og en løsning på konflikten på Korea-halvøya vil derfor ha stor betydning for verdensfreden.

President Trump har gjennom sin utradisjonelle stil bidratt til at vi nå ser et gjennombrudd i forholdet til Nord-Korea. Møtet i Singapore 12. juni 2018 mellom Trump og den nord-koreanske presidenten Kim Jung-un er et foreløpig høydepunkt. I den felles uttalelsen ble de to statslederne enige om at Nord-Korea skal arbeide for en total atomnedrustning, og at landene skal bygge et varig og solid fredsregime på den koreanske halvøy.

Mye arbeid gjenstår før det kan avgjøres om Trumps initiativ har vært vellykket, herunder en verifiserbar atomnedrustning av Nord-Korea. Å tildele presidenten Nobels fredspris vil imidlertid kunne bidra til å støtte opp under den ferske, men skjøre prosessen. Tanken bak fredsprisen til President Obama var nettopp at prisen ville støtte opp under hans visjon om et nytt klima i internasjonal politikk, og særlig hans arbeid for en atomvåpenfri verden.

Den amerikanske president Theodore Roosevelt refererte til sin utenrikspolitikk som «speak softly and carry a big stick.» Roosevelt fikk Nobels fredspris i 1906 for sin meglingsinnsats mellom Russland og Japan i kjølvannet av Den russisk-japanske krig. Både President Roosevelt og President Trump viser at statsledere som ikke er redde for å vise at de er villige til å bruke makt, kan være redskaper for fred.

Med vennlig hilsen

Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen

Stortingsrepresentanter

Fremskrittspartiet»