Opp tre trappetrinn med et hvitt flagg i hånda. Slik inntrer Märtha Louise scenen under årets SKUP-konferansen.

Så spør hun journalistene i salen:

– Er det noen av dere som har vært utsatt for et sånt mediepress som jeg har vært utsatt for gjennom 30 år?

– Jeg må tåle veldig mye kritikk av dere, og dere tåler kanskje ikke så mye kritikk tilbake fra meg, for å si det sånn.

Er det noen som har opplevd et mediekjør? Du trenger javascript for å se video.

Märtha sammenligner kritikken hun har fått, med den kritikken som statsminister Jonas Gahr Støre har fått etter å ha tiltrådte rollen som statsminister.

– Jeg blir kritisert for ting i privatlivet mitt. For eksempel blir jeg latterliggjort for navnene jeg har valgt til barna mine, sier hun.

Forsvarer Durek Verrett

Foran samlet norsk presse, forsvarer Märtha Louise også sin forlovede, Durek Verrett.

Som tidligere, argumenterer hun for at det er en kulturbarriere mellom amerikanske Verrett og norsk presse.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / Rune Stoltz Bertinussen

– Når han gjør intervjuer her i Norge går det langt utover norske grenser.

Når dere feilsiterer spres det mye, sier hun og legger til:

– Jeg vet ikke om dere gjør det med vilje, for å få klikk eller noe, jeg vet ikke.

– Best for familien

– Hvordan kom dere fram til at du ikke skulle representere kongehuset? spør programleder Mads Andersen.

– Det var et krav fra mange hold Jeg er av den oppfatningen at jeg gjør det som er best for familien. Jeg stiller spørsmål om det er slik at vi kvinner må bøye oss alltid, svarer prinsessen.

– Sa du det til moren og faren din?

– Jeg kommer ikke til å gå inn på de samtalene. Det var en god dialog. De fikk lære mye om Durek og han fikk lære om dem og det norske samfunnet.

Den mest kritiserte

I november i fjor ble det kjent at Märtha Louise ikke lenger er representant for Kongehuset. Kunngjøringen kom etter at en rekke forbund trakk seg fra samarbeidet med Märtha Louise som beskytter.

Kort tid etter, februar i år, gikk Marthä Louise hardt ut mot norsk presse i et intervju med svenske SVT.

Med et retorisk spørsmål utfordret hun norsk presse på likestilling.

– Det kjennes litt vanskelig i en tid der kvinnerettigheter er så sterke, og vi kvinner står på «lik linje», liksom, som menn. Men gjør vi egentlig det? Hadde det vært det samme om jeg hadde vært en mann?

Så kalte Märtha Louise seg for «den mest kritiserte personen i Norge», før hun kritiserte de norske mediene for deres behandling av hennes avdøde eksmann Ari Behn og forloveden Durek Verrett.

MEDALJONG-STORM: I en video på Instagram fortalte Durek Verrett sine over 260.000 følgere at han hadde brukt en medaljong for å bli frisk av korona. Foto: Skjermbilde fra Durek Verretts Instagram

Mye omtalt

Verrett har fått mye kritikk etter flere kontroversielle uttalelser om helsespørsmål.

Blant annet ble hans så kalte «spirit optimizer» en gjenstand for mye kritikk. I en video hevdet Verrett at han nektet sykehusbehandling, og at det var en medaljong hjalp ham med å bli frisk etter koronasmitte.

På egen hjemmesiden lå en medaljong med lik utsende, ute til salgs til om lag 2000 kroner.

I etterkant kritiserte også Verrett pressen, for å ha vridd og vendt på hans uttalelser, og lagt til at han er for skolemedisin.