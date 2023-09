Skudd mot bil og leilighet i Oslo

Kort tid etter skal en mørk stasjonsvogn ha forlatt stedet.

– Vi leter etter den akttuelle bilen og jobber i etterforskningssporet. Det ble også funnet et våpen, som vi undersøker, sier innsatsleder Anders Rønning, i politiet til NRK på stedet.

Politiet opplyser at det skal ha blitt skutt fra en bil mot et hus og en bil. Ingen personer skal ha blitt truffet av skuddene.

Flere personer skal ha vært i huset da skytingen skjedde.

– Vi jobber med å avhøre de involverte partene. De som bor i huset var hjemme da dette skjedde. Vi ivaretar dem så godt vi kan, og tar imot forklaringer, sier innsatslederen.

Politiet drev natt til onsdag med undersøkelser på stedet Foto: CHETAN RASTOGI / NRK

Politiet vil foreløpig ikke opplyse om hvor i bydel Søndre Nordstrand skytingen har skjedd, men NRK kjenner adressen.

– Det er meldt om at det er avfyrt to skudd på stedet. Spor på stedet tilsier at det er skutt mot en bil og mot en leilighet. Politiet har foreløpig ingen informasjon om bakgrunn for hendelsen, skriver operasjonsleder Per Ivar Iversen, i en melding til pressen.

– Vår vurdering er at hendelsen ikke medfører noen fare for utenforstående, skriver politiet videre.

Bydelen omfatter steder som Holmlia, Mortensrud, Klemetsrud og Bjørndal.

Politiets kriminalteknikere ankom åstedet en halv time etter midnatt. Også personell fra kriminalvakten og uniformerte mannskaper jobbet på stedet. Et større område rundt boligområdet er sperret av, forteller NRKs team på stedet.