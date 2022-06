Pride-paraden i Oslo er avlyst etter at en mann skjøt flere personer utenfor utestedene Per på hjørnet og London Pub. Sistnevnte er et kjent samlingssted for homofile.

Statsminister Jonas Gahr Støre kaller nattens hendelser et dypt rystende angrep.

– Mine tanker går til de rammede og deres pårørende, sier han til NRK.

Også Hans Majestet Kong Harald sier i en uttalelse at vi nå må ta godt vare på hverandre.

– Vi føler med alle pårørende og berørte og sender varme tanker til alle som nå er redde, urolige og i sorg, sier Kong Harald i en uttalelse.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV), opplyser at personer som er påvirket av hendelsen kan kontakte bydelene eller legevakt for bistand.

Du kan dele dine tanker og kondolanser under: