Skredområdet i Gjerdrum er i risikoklasse 4

Omfanget av skredet i Gjerdrum i Viken er fortsatt ikke helt klart, men det beskrives som et større skred.

Kommunen ligger på Romerike, et område der det har vært flere store jordskred gjennom tidene.

En uke før jul gikk et skred i Nannestad lenger nord. Verken bygninger eller mennesker ble rammet, men beboerne i området er fortsatt evakuert.

I 2016 gikk et stort jordskred i Sørum. Tre utenlandske arbeidere omkom da de ble fanget i leirmassene.

Mye leire og havbunn

– Det kommer til å gå mange flere skred på Romerike i årene som kommer også. Det kan vi være helt sikre på, sier statsmeteorolog John Smiths til NRK.

Store deler av Romerike ligger på gammel havbunn. I sør er det store ravinedaler og store leireforekomster dypt under bakken.

– Det gikk et stort skred i Gjerdrum for rundt 100–150 år siden hvor én person omkom. Man kan fremdeles ser skråningen etter der skredet gikk, sier Smiths.

Hva som er årsaken til dagens skred i Gjerdrum er foreløpig ikke klart, men Norges Geotekniske Institutt (NGI) har sendt eksperter på kvikkleire til området.

FAREGRAD 4: Ask i Gjerdrum er rødskravert på dette kartet over skredfaresoner. Det betyr at den er i den høyeste risikoklassen for kvikkleireskred. Foto: Gjerdrum kommune

Ifølge Smiths kan kvikkleireskred utløses av masseforflytting ved arbeid i terrenget, eller store nedbørsmengder som metter grunnen med vann og gjør den ustabil.

– Det har vært en usedvanlig våt høst. Det har så å si ikke vært frost, så det er ikke tele i bakken. Det er satt nedbørsrekorder i form av regn på en målestasjon i nærheten i desember, forteller Smiths.

Ubalanse i grunnen

For at forholdene skal ligge til rette for et kvikkleireskred, må det komme mye nedbør over lang tid og trenge dypt ned i bakken.

– Så lenge leira holder seg tørr, så er den stabil. Kommer det mye vann, skaper det ubalanse i saltinnholdet og leira blir omdannet til en suppe, forteller Smiths.

På kommunens kart over faresoner på Romerike, er Gjerdrum og Ask markert med den høyeste risikoen for kvikkleireskred, klasse 4.

NGI har ikke hatt mulighet til å snakke med NRK i morgentimene, men skriver i en e-post at de forsøker å få oversikt over situasjonen.

– I tillegg til ekspertene som er på stedet, har vi eksperter som nå går gjennom alt av tidligere geotekniske undersøkelser og rapporter som er gjort på stedet for å få en oversikt over grunnforholdene. Vi kan dessverre ikke si noe mer om situasjonen nå, skriver kommunikasjonssjef Øydis Ulrikke Castberg.