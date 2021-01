Skredet i Gjerdrum: Gjenopptar ikke søket før over helgen

– Vi har forståelse for at den ventetiden blir veldig krevende for mange, spesielt for de pårørende. De skjønner vi. Vi er i tett dialog med de pårørende.

Det sier innsatsleder i politiet Mari Hyttemoen Stoltenberg.

Hun opplyser at søket etter de savnede ikke vil fortsette før over helgen.

– Vi er mange i politiet som jobber med dette. Vårt mål er å finne de savnede, men gropa vil stå stille en stund fremover, fortsetter hun.

Tre personer som ble borte i skredet er ennå ikke funnet. Tirsdag opplyste politiet at de har gitt opp håpet om å finne dem i live.

Innsatsleder Mari Hyttemoen Stoltenberg forteller at søket etter de tre savnede blir satt på vent til helgen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Satt søk på vent

Letingen ble satt på vent tirsdag. Årsaken var at det gikk et nytt skred.

Gjennom natten har det i stedet pågått rydding i skredområdet.

Heimevernet og politiet har opprettet et vakthold rundt området og eiendommene som er evakuert.

Arbeidet etter skredet skal koordineres av Gjerdrum kommune i tiden fremover.

– Vi går nå over i en ny fase her på Ask. Kommunen går nå sterkere inn i alt vi foretar oss, sier ordfører Anders Østensen.

Tirsdag gikk det et nytt skred i området som betegnes som rød sone. Ingen ble skadet. Du trenger javascript for å se video. Tirsdag gikk det et nytt skred i området som betegnes som rød sone. Ingen ble skadet.

Mange evakuerte

Et av de viktigste spørsmålene fremover, er når de evakuerte kan flytte hjem.

Flere hundre personer måtte forlate hjemmene sine etter skredet forrige onsdag.

Mange har oppholdt seg på Olavsgaard Hotell i Lillestrøm.

– Vi jobber med å snarest mulig få avklart hvilke soner som eventuelt kan anbefales frigitt og hvilke soner som ikke anses trygge nok til å flytte tilbake, sier Toril Hofshagen, regionsjef i NVE.

Hun forteller at direktoratet jobber kontinuerlig med grunnundersøkelser for å finne ut hvor det er trygt å oppholde seg. Hun håper å komme med anbefalinger onsdag eller torsdag.

Mange av de evakuerte har oppholdt seg på Olavsgaard Hotell i Lillestrøm den siste uka. Foto: Lise Åserud / NTB

Omfattende arbeid

Østensen forteller at kommunen jobber med å få oversikt over arbeidet som skal gjøres fremover.

– Vi ønsker å gi så mange svar som mulig, sier han.

Skolen som ligger i nærheten av skredområdet er spesielt høyt prioritert.

– Skoleområdet i nord er et av de områdene som er av høyest prioritet for kommunen, og noe vi håper vi kan komme med en tilbakemelding så snart som mulig, sier Hofshagen i NVE.

Østensen forteller at skredet som rammet kommunen vil bli etterforsket.

– Det er et møysommelig arbeid. Vi i kommunen vil bidra til at det arbeidet blir så godt som mulig. Det trenger vi for å gjennoppbygge tryggheten, sier han.