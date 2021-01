Skredet i Gjerdrum: Dramatiske bilder fra redningsaksjonen

Øst politidistrikt har frigitt film tatt fra politiets helikopter.

Videoen er fra natten da skredet gikk. Den viser hvordan politiet og 330-skvadronen jobbet i den tidlige fasen av redningsarbeidet.

– Videoen viser det viktige samarbeidet mellom politiets helikopter og redningshelikoptret i et akutt oppdrag, skriver politiet i en pressemelding.

Politiets helikopter var viktig i den innledende fasen av redningsarbeidet. Foto: Torstein Bøe / NRK

Kamera reddet liv

Avansert kamerateknologi var avgjørende i søket etter savnede. Det ble brukt blant annet varmesøkende kameraer.

I videoen fra politiet kan man se personer bli heist opp i sikkerhet.

Politiets helikoptertjeneste Ekspandér faktaboks Politiets helikoptertjeneste opererer to helikoptre. Det ene er konfigurert for transportoppdrag.

Det andre helikopteret er konfigurert for søk- og overvåkning. Begge helikoptrene ble tatt i bruk etter kvikkleireskredet. Tjenesten har beredskap 24 timer i døgnet ved politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Kilde: Øst politidistrikt.

– Politihelikopterets kamerakapasitet bidro til å finne personer i skredet der de lå blant rester av hus og biler. Politiet anviste hvor personene var og 330-skvadronen heiste dem opp, sier Gunnar Arnekleiv.

Han er flygesjef i politiets helikoptertjeneste.

Ikke alle som ble reddet ut av skredområdet ble heist opp av redningshelikopter.

Arnekleiv forteller til NRK at et av politiets helikoptre landet på en slags «øy» midt i raset og hentet to personer. Dette skjedde tidlig i redningsaksjonen

Blant de største skredene i nyere tid

Kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum kommune er blant de største som har vært i Norge i nyere tid.

Hendelsen skjedde natt til onsdag 30. desember. 9 bygninger og 31 boenheter ble tatt av skredet.

Politiet opplyste etter hvert om at 26 personer ikke var gjort rede for. Dette tallet ble gradvis nedjustert til 10.

7 av de 10 savnede har senere blitt bekreftet omkommet. Tirsdag denne uken sa politiet at de ikke lenger har håp om å finne overlevende.

Totalt ble om lag 1000 personer i nærheten av skredområdet ble evakuert. NVE jobber nå med å avgjøre når de evakuerte kan flytte hjem. For mange kan det ta opp til et år.