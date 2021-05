SNP-leder Sturgeon holdt lørdag en seierstale, etter nok en brakseire. Samtidig var talen bittersøt, fordi Sturgeon må erkjenne at drømmen om rent flertall glipper.

– Det finnes ganske enkelt ingen demokratisk rettferdiggjøring overhodet for Boris Johnson eller noen andre til å forsøke å blokkere retten til det skotske folk til å velge vår egen framtid, sier Sturgeon.

Hun viser til SNPs krav om å holde en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.

Den endelige opptelingen viser at SNP har sikret seg en fjerde periode ved makten, noe som er historisk. SNP får 64 av de 129 plassene i det skotske parlamentet, ifølge BBC.

Partiet trengte imidlertid 65 mandater for å få rent flertall for første gang siden 2011.

Det kan komplisere SNPs ambisjoner om å få i stand en ny folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia. Men med representantene fra De grønne på laget blir det nå økt flertall for uavhengighet i det skotske parlamentet, mener Sturgeon.

– Det ser ut som det er hevet over enhver tvil at det blir et flertall i det skotske parlamentet som er for uavhengighet, sier Sturgeon.

Hodebry

Sturgeons seier kan bli Boris Johnsons hodepine. Johnson kommer til å si nei til det han mener er en ny, splittende folkeavstemning. Den britiske statsministeren mener fokuset heller børe være på å reparere skadene etter pandemien.

Det er ventet at Sturgeon likevel kommer til gjennomføre en ny avstemning, og samtidig si til Johnson at han må gå domstolenes vei, dersom han er uenig.

Som om ikke dette var nok hodebry for Johnson, så ønsker skottene også å melde seg inn i EU igjen.

20.000 mennesker møtte opp til en massemønstring for skotsk uavhengighet i 2019. Foto: Johan E. Bull / NRK

– Dere vil ikke lykkes

Sturgeon sier at enhver politiker i London som står i veien for en folkeavstemning om uavhengighet, ikke bare «ypper til slagsmål» med SNP, men med det skotske folkets demokratiske ønsker.

– Dere vil ikke lykkes, sier hun.

I 2014 stemte 55 prosent av skottene nei til å bryte ut av Storbritannia. Året etter sa 62 prosent nei til brexit og gikk dermed mot flertallet på landsbasis.

Storbritannias statsminister Boris Johnson. Foto: Reuters

Den britiske regjeringen må gi sitt samtykke til en ny folkeavstemning, noe Johnson så langt har sagt er uaktuelt. Han mener avstemningen i 2014 var en mulighet man får én gang i løpet av en generasjon.

– Jeg mener en folkeavstemning i de nåværende konteksten vil være uansvarlig og skjødesløs, sier Johnson i et intervju med The Daily Telegraph.

Meningsmålinger antyder at utfallet av en eventuelt ny folkeavstemning vil være svært jevnt.

Storbritannia holdt lokal- og regionalvalg sist torsdag, og stemmetellingen har gått langsommere enn vanlig på grunn av smitteverntiltak. Johnsons konservative parti gjorde det godt i England og kapret flere seirer over arbeiderpartiet Labour.

I Wales sikret imidlertid Labour fortsatt flertall i parlamentet, og partiet vant også flere viktige ordførervalg.