Skolevalg 2017: Arbeiderpartiet går tilbake, men fortsatt størst

Det nasjonale skolevalget gikk av stalen i går og i dag. Det har vært knyttet stor spenning til skolevalget, fordi resultatet tolkes som en indikasjon på hvilken vei den politiske vinden i Norge blåser.

Nå er resultatet klart. Det viser at Arbeiderpartiet er landets største parti ved norske skoler, med en oppslutning på 27,8 prosent. Det er likevel fire prosentpoeng mindre enn ved fylkestingsvalget i 2015.

AUF-leder Mani Hussaini. Foto: Kristoffer Klunk / AUF

Det er også en klar tilbakegang sammenlignet med skolevalget i 2015, da rundt en tredel av elevene (31,9) stemte på Ap. På Aufs valgvake i Oslo stod likevel jubelen i taket da resultatet ble klart, og AUF-leder Mani Hussaini er veldig fornøyd.

– Dette er helt fantastisk. Det viser at elevene vil ha en ny regjering. Vi er større enn Frp og Høyre, og det er helt fantastisk, sier Hussaini.

– Jeg tror vi kommer til å gjøre det enda bedre på mandag, sier Hussaini fra AUfs skolevalgvake.

Høyre: – Har klart å holde stand

Nest størst i årets skolevalg er Høyre, med en oppslutning på 15,1 prosentpoeng. Det er 1,2 prosentpoeng mindre enn ved fylkestingsvalget i 2015. 1. nestleder i Unge Høyre Sandra Bruflot sier hun likevel er passe fornøyd med årets skolevalg.

– Vi har klart å holde stand mens vi sitter i regjering. Det er et tegn på at vi har vært gode, mener Bruflot.

– Men tallene viser at elevene heller vil ha Støre i regjering?

– At Arbeiderpartiet bikker under 30 prosent er et tegn det også. Ofte har de ligget høyere når vi har sittet i regjering, sier Bruflot.

Over 150.000 elever

Ved forrige skolevalg, i 2015, deltok rundt 150.000 elever. Norsk senter for forskningsdata (NSD) sa på forhånd at det var ventet at enda flere kom til å stemme i år.

Også SV og Miljøpartiet De Grønne gikk frem ved skolevalget i 2015.

Det ordinære valget i 2015 var et kommunestyre - og fylkestingsvalg. Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne ble ganske riktig valgets vinnere, mens de borgerlige partiene tapte flertallet i flere store byer.