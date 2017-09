Skolevalg 2017: Ap størst og jubel for de rødgrønne partiene

Det nasjonale skolevalget gikk av stabelen i går og i dag. Det har vært knyttet stor spenning til skolevalget, fordi resultatet tolkes som en indikasjon på hvilken vei den politiske vinden i Norge blåser.

Nå er resultatet klart. Det viser at Arbeiderpartiet er landets største parti ved norske skoler, med en oppslutning på 27,8 prosent.

AUF-leder Mani Hussaini. Foto: Kristoffer Klunk / AUF

Det er en tilbakegang sammenlignet med skolevalget i 2015, da rundt en tredel av elevene (31,9) stemte på Ap. Dette var riktignok et fylkestingsvalg, og på Arbeiderpartiets valgvake var man tirsdag mest opptatt av å sammenligne med skolevalget i 2013. Da fikk Arbeiderpartiet bare 23 prosent av stemmene.

AUF-leder Mani Hussaini er veldig fornøyd.

– Dette er helt fantastisk. Det viser at elevene vil ha en ny regjering. Vi er større enn Frp og Høyre til sammen, sier Hussaini.

– Jeg tror vi kommer til å gjøre det enda bedre på mandag, sier Hussaini.

Jonas Gahr Støre kommenterer skolevalgresultatet direkte på NRK. Du trenger javascript for å se video. Jonas Gahr Støre kommenterer skolevalgresultatet direkte på NRK.

Støre: Et spennende frampek

Ap-leder Jonas Gahr deltok også i jubelen på skolevalgvaken. Han påpeker at Ap har gjort sitt beste skolevalgresultat før et stortingsvalg noensinne.

– Det blir hardt arbeid inn mot valget uansett, og dette endrer ikke på det. Men her har vi det beste skolevalgresultatet noen gang, og det betyr at vi har noe på gang.

– Har vinden snudd for Arbeiderpartiet nå?

– Dette er i alle fall en vind som kommer fra unge mennesker, det lar seg ikke diskutere. Når Ap blir større enn Høyre og Frp til sammen, er det et spennende frampek når det gjelder mandagen, sier Støre.

Aardal: – Overraskende godt for de rødgrønne

Statsviter og valgforsker Bernt Aardal mener det er mest naturlig å sammenligne årets skolevalg med tallene fra 2013, altså sist det var stortingsvalg. Han mener tallene er overraskende gode for de rødgrønne.

– Sammenligner man med forrige stortingsvalg, går Arbeiderpartiet fram med 4,6 prosentpoeng. Der ser vi også at alle de rødgrønne partiene til sammen øker ganske betraktelig, med over 14 prosentpoeng, mens Høyre og Frp går tilbake med 18 prosentpoeng, sier Aardal.

– Når vi snakker om 18 prosentpoeng tilbake med regjeringspartiene, og 14 for de rødgrønne – inkludert Rødt, og Senterpartiet, så er det egentlig overraskende store forskjeller.

Statsviter og valgforsker Bernt Aardal mener de rødgrønne har gjort et overraskende godt skolevalg. Du trenger javascript for å se video. Statsviter og valgforsker Bernt Aardal mener de rødgrønne har gjort et overraskende godt skolevalg.

NSD: – Ingen fasit

Det er Norsk senter for forskningsdata (NSD) som sender ut resultatene fra årets skolevalg. NRK har tirsdag fått flere henvendelser fra publikum som reagerer på at SND sammenligner årets resultat med tallene fra skolevalget i 2015, da det var fylkestingsvalg.

Avdelingsdirektør i NSD Knut Skjåk innrømmer at det ikke finnes noen fasit på hva man skal sammenligne med.

– Begrunnelsen for å bruke 2015-tallene er at bevegelsen hos ungdommen er ganske stor i løpet av kort tid. Skolevalgsresultater kan ikke sammenlignes med de ordinære valgene når det gjelder andelen partiene får.

Skjåk peker også på at det er debatter på skolene i forkant av alle valg, og temaene her er ganske like, uavhengig av hvilken type valg det er snakk om.

– Det er også en tendens man ser i politikken, det er også nasjonale saker som dominerer når det er lokalvalgkamp. Vi mener at det er riktigst å bruke den korteste perioden når man skal oppsummere, sier Skjåk.

Erna Solberg kommenterer resultatet av årets skolevalg. Du trenger javascript for å se video. Erna Solberg kommenterer resultatet av årets skolevalg.

Bra for de rødgrønne

SV har gjort sitt beste skolevalg på åtte år. Partiet får en oppslutning på 10 prosent, en framgang på 2,5 prosentpoeng siden skolevalget i 2015. SV-leder Audun Lysbakken jubler over oppslutningen.

– Det er utrolig inspirerende å se at Sosialistisk ungdom gjør det så bra i skolevalgene. Vi er alle sammen stolte over den knallharde jobbingen SU har lagt ned over lang tid for å oppnå dette resultatet. Det er inspirerende for hele SV til å ta kampen i innspurten av valgkampen.

Også for Aps rødgrønne allierte utover SV er skolevalget en solid opptur. Senterpartiet går fram med 1 prosentpoeng til 6,8 prosent sammenlignet med skolevalget i 2015.

Miljøpartiet De Grønne står på stedet hvil med en oppslutning på 6,8 prosent, mens valget er en opptur for Rødt. Partiet får støtte fra 5,7 prosent, en framgang på 1 prosentpoeng.

– Dette valget er i ferd med å bli et vendepunkt for Rødt i rikspolitikken, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Solberg skylder på fraværsgrensen

Ved forrige skolevalg, i 2015, deltok rundt 150.000 elever. Norsk senter for forskningsdata (NSD) sa på forhånd at det var ventet at enda flere kom til å stemme i år.

Mens årets skolevalg har går gått bra for de rødgrønne, har det gått tråere for regjeringspartiene. Frp får støtte fra 10,4 prosent av velgerne i årets skolevalg, en tilbakegang på 0,3 prosentpoeng fra 2015.

Nest størst i årets skolevalg er Høyre, med en oppslutning på 15,1 prosent. Statsminister Erna Solberg deltok på Unge Høyres skolevalgsvake i Oslo tirsdag.

– Dette er et ganske bra resultat for oss, selv om vi går litt tilbake siden 2015. Vi har hatt noen ganske vanskelige saker blant ungdom, som blant annet fraværsgrensen. Men i motsetning til andre partier har vi forsvart oss her, og det har også vært ungdomsparti gjort.

1. nestleder i Unge Høyre Sandra Bruflot sier hun likevel er passe fornøyd med årets skolevalg.

– Vi har klart å holde stand mens vi sitter i regjering. Det er et tegn på at vi har vært gode, mener Bruflot.

– Men tallene viser at elevene heller vil ha Støre i regjering?

– At Arbeiderpartiet bikker under 30 prosent er et tegn det også. Ofte har de ligget høyere når vi har sittet i regjering, sier Bruflot.