Skolene åpnet, men sommerskolen i Oslo fortsetter med redusert tilbud: – Ambisjonsløst

Sommerskolen i Oslo samler til vanlig over 19.000 elever og 1000 ansatte hver sommerferie, på 45 forskjellige steder.

Det skulle være tilbudets femtende sesong i 2020. Da Regjeringen forlenget forbudet mot store arrangement, avlyste byrådet hele sommerskolen.

Aftenposten kunne 4. juni melde om at det allikevel ble en alternativ sommerskole i år, en noe begrenset utgave i forhold til normalen. Nå er den allerede i gang på enkelte skoler.

Elever ved 22 skoler i Oslo-øst kan nå tilbringe deler av sommeren på skolen.

(Se listen nederst i artikkelen)

Derimot gjelder tilbudet kun for skolenes egne elever i femte- til tiendeklasse, avhengig av hvilken skole.

– Hadde vært fullt mulig med sommerskole i august

Sommerskolene i Drammen og Lillestrøm fortsetter på sin side som normalt, så langt de gjeldende smittevernreglene kan respekteres.

Det samme gjør Forskerfabrikken, som i år arrangerer sommerskole på mer enn hundre forskjellige steder i landet, hvorav seks i Oslo kommune.

– Sommerskolen er ikke stengt fra sentralt hold og er ikke omfattet av smittevernreglene for skole. Det er de generelle smittevernreglene som gjelder, og de er nå myknet opp, slik at man på fritiden kan være 20 personer og holde en meters avstand til hverandre, sier Melby til Nettavisen, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) til Nettavisen i mai.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (t.v.) og fraksjonsleder for kultur og utdanning i Oslo bystyre, Silje Lutro (t.h.) fra Høyre. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

Stortingsrepresentant for Høyre Mathilde Tybring-Gjedde har selv vært lærer i Oslo sommerskole i syv år. Hun mener mer kunne blitt gjort for å arrangere sommerskolen som vanlig.

– Nå har man helt klart hatt mulighet til å arrangere en fullverdig sommerskole, i hvert fall i august, med for eksempel mindre klasser og faste elever, sier hun til NRK.

Hun får støtte fra fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, Silje Lutro (H).

– Det er bra at vi har fått til sommerskole på 22 skoler. Samtidig er det ganske ambisjonsløst å ikke få med flere. Vi i Oslo Høyre prøvde å sette av penger til å gjennomføre sommerskole i august, men ble rett og slett nedstemt i bystyremøtet, sier Lutro.

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) er på besøk på sommerskolen på Lofsrud skole i Oslo, der Clara, Hans Fredrik og Deni er elever. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Tilbudet har blitt bedre, ikke dårligere

Rektor for Oslo sommerskole, Kirsten Riise, forklarer beslutningen rundt alternativ sommerskole slik:

Kirsten Riise, rektor ved sommerskolen i Oslo, her på Lofsrud skole. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– Da vi begynte å planlegge et alternativ i mai, så var de gjeldende reglene at vi maks kunne ha 50 personer på et sted. Vi er et arrangement, så de reglene som gjelder for skole gjelder ikke for oss. Når vi gjør dette lokalt, så klarer vi å forholde oss til smittevernregler og legger ikke økt press på kollektivtrafikken.

– Det var med et veldig tungt hjerte at vi måtte avlyse sommerskolen. Jeg vet at utdanningsetaten lette etter absolutt alle muligheter for å få dette til, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), og legger til:

– Sommerskolen i Oslo samler over 19.000 elever og 1000 ansatte på kryss og tvers av bydeler og klassetrinn fordelt over hele byen, og slik koronasituasjonen er nå, er det ikke riktig å gjennomføre sommerskolen som vanlig.

Hun mener fritidstilbudet for barn har blitt bedre denne sommeren.

– Tilbudet til barn og unge i sommer skulle ikke bli dårligere, tvert imot har det blitt bedre. Både skolene, idretten, bydelene og frivilligheten har jobbet sammen for å få på plass en variasjon av tilbud over hele byen, sier Thorkildsen.

– Sommerskolen er unik

Mathilde Tybring-Gjedde sier det ikke er bare-bare å bytte ut sommerskolen med ferieaktiviteter i bydelene.

– Sommerskolen har en unik status av en grunn. Det er en læringsarena med et gjennomarbeidet, faglig opplegg. Det er ikke bare å erstatte den med noen ferieaktiviteter, sier hun.

– Det jeg ser er at man overfører drøye 20 millioner fra sommerskolen til bydelene. Det er synd at det går utover sommerskolen, som er et veldig godt likt tiltak for barn og unge, tilføyer Silje Lutro.

De mener også at byråden ikke kan forskyve ansvaret på utdanningsetaten.

– Inga Marte Thorkildsen er politisk ansvarlig for Oslo-skolen. Utdanningsetaten kommer med faglige råd, men så er det en politisk beslutning, så Thorkildsen kan ikke skyve ansvaret over på utdanningsetaten, sier Tybring-Gjedde.