Skolen deres brant ned: – Mange minner der inne

16 år gamle Olav Bakkegard ble søndag morgen vekket av at moren sa skolen hans hadde brent ned.

– Jeg trodde ikke på det først, men da jeg så det på nyhetene virket det mer ekte, sier han til NRK.

Bakkegard ble ferdig med tiende klasse for noen uker siden. Nå er det lite igjen av skolen han har kjent så godt.

– Vi tegnet på en takplate i klasserommet, der vi skrev alle navnene våre. Den er jo borte nå. Det skulle liksom være et minne fra at vi gikk der.

Olav Bakkegard peker mot klasserommet han satt i for noen uker siden. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Kompisen Daniel Hermansen (15) skyndet seg ned til skolen da han hørte om brannen.

– Jeg så det fra huset mitt også hørte vi mye sirener, vi så blålys, og himmelen var helt rød. Vi skjønte ikke helt hva det var først, så jeg fikk lov av mamma til å dra ut også dro vi hit og så at det var skolen som brant.

Kraftig brann på Geilo ungdomsskole Du trenger javascript for å se video. Video: Frida Synnøve Høyås / NRK

Han har gått på skolen i to år, men starten på tiende klasse må bli et annet sted. Taket over klasserommet hans har rast ned.

– Hvordan er det å se?

– Det er veldig trist for det er mange minner der inne.

– Det er bare en veldig fin skole, så det er synd at det er mye som har brent ned.

Kommunen jobber med å finne et alternativt sted for elevene i august. Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Selv om det er leit at den gamle skolen hans blir borte, ser Bakkegard et lyspunkt.

– Når det skjer noe som dette så tenker man på alle de fine minnene man hadde på skolen. Det er jo litt fint og. Om det ikke hadde begynt å brenne så hadde jeg jo ikke tenkt noe særlig over skolen.

Flere teorier

Nødetatene rykket ut etter melding om brann ved Geilo ungdomsskole klokken 02.12 natt til søndag. Først søndag morgen fikk de kontroll på brannen.

Politistasjonssjef i Hallingdal politidistrikt Britt Fyksen sier bygget er så godt som totalskadd.

– Vi starter etterforskning, og vi har bedt om kriminaltekniske undersøkelser, sier hun.

I tillegg vil de sikre bevis i form av bilder og overvåkingskameraer fra området rundt. De vil også ta kontakt med mulige vitner.

– Har dere noen teori om hva som kan være årsaken til brannen?

– En teori er at det er påsatt. En annen er at det har skjedd på grunn av teknisk feil. En tredje er at noen har vært uaktsomme, sier Fyksen.

Leter etter alternativ skole

Ordfører i Hol Sigrid Simensen Ilsøy sier det er trist at skolen brant.

– Så er vi glad for at det er et bygg som har brent ned, og at det ikke har vært skadde eller omkomne.

Brannvesenet rykket ut Foto: Lykke Frida Synnøve Høyås / NRK

Kommunen har allerede begynt å tenke på hvor de skal plassere både elever og ansatte når ferien er over, men det er ikke avklart enda.

– Vi må se på om kommunen har bygg, om det er andre bygg i nærheten som kan være disponible eller om vi må se på mer midlertidige løsninger som brakker.