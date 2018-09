Skogen Lund går av som NHO-sjef

Det bekrefter mediekonsernet Schibsted i en børsmelding tirsdag.

Skogen Lund tiltrådte som administrerende direktør i NHO i november 2012, da hun kom fra stillingen som konserndirektør i Telenor.

– Det blir vemodig å slutte, jeg har jobbet her i seks år og trivdes fantastisk godt. Samtidig har jeg noe å glede meg til, fordi jeg skal inn i en ny og spennende jobb, sier hun til NRK.

– Hva ønsker du å bli husket for?

– Jeg har vært opptatt av å holde NHO-fellesskapet samlet som en sterk kraft, og vise at næringslivet er en betydningsfull samfunnsaktør som er med på å løse de utfordringene vi har. Så jeg håper jeg har bidratt til å appellere til enda flere.

Takker for innsatsen

President i NHO, Arvid Moss, takker Skogen Lund for innsatsen hun har lagt ned som sjef.

– Kristin har gjort NHO og næringslivet synlig på nye arenaer, noe som gjør at NHO i dag er en bredere samfunnsaktør. Hun har også bidratt sterkt til at NHO-fellesskapet står mer samlet enn noen gang.

– Hva slags person ser dere etter til å ta over stillingen?

– Vi leter etter en kandidat som kan stå i spissen for et NHO som nå er en bred og sterk samfunnsaktør, og som ønsker å være med og forme samfunnsdebatten, sier Moss, og legger til at de ser etter både eksterne og interne kandidater.

President i NHO, Arvid Moss, skryter av Kristin Skogen Lunds seksårige innsats i organisasjonen. Foto: Jørn Tveter

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier at han ble både overrasket og litt trist over nyheten om at Skogen Lund går av.

– Vi har samarbeidet godt gjennom mange år. Kristin har bidratt til å gi nytt liv til partssamarbeidet mellom LO og NHO, som er så viktig for den norske samfunnsmodellen og norske arbeidsplasser. Jeg vil takke Kristin for det gode samarbeidet og ønske henne lykke til i ny jobb.

Avtroppende Aftenposten-redaktør Harald Stanghelle skriver på Twitter at han er svært fornøyd med valget av ny Schibsted-sjef.

Omorganisering

NHO opplyser videre at de er i gang med å starte prosessen for å finne en ny administrerende direktør, men at Skogen Lund vil stå til disposisjon for NHO frem til 1. desember.

Rolv Erik Ryssdal, som i dag er konsernsjef i Schibsted, blir konsernsjef for den nye internasjonale digitale annonsevirksomheten til konsernet, som inntil videre har fått navnet «MPI».

Nåværende konsernsjef i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal, blir konsernsjef for den nye digitale annonsevirksomheten «MPI». Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ryssdal fortsetter i stillingen som konsernsjef frem til Skogen Lund tiltrer stillingen, trolig mot slutten av året.