Skogbrannfare og styrtregnvarsel samtidig for Sør-Østlandet

Varselet går ut på meget stor skogbrannfare og styrtregn, samtidig. Animasjoner på yr.no viser meget lokalt styrtregn midt på dagen flere steder i Oppland og Hedmark.

Men utover kvelden vil både Hedmark, Oppland og Buskerud få det etterlengtede regnet over seg.

– Det blir kraftige byger med hagl og torden flere steder. Hele området kommer til å få et skyll, men det er lokalt og veldig kortvarig, så det vil fort fordampe igjen. Det våte du vinner kan fort bli tapt om lynet setter i gang en skogbrann, sier meteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Nedbøren er på vei inn fra Skagerrak, kan vi se av værradaren til yr.no.

Værradar for Sør-Østlandet søndag Du trenger javascript for å se video.

Senere utover natten blir det mer jevnt regn og ikke like kraftig lengre sørøst.

– Lengre sør kan det hende at regnet faktisk monner. Det blir betydelig lavere temperatur i morgen, og det hjelper mot skogbrannfaren. Vi går fra 25–30 grader til 15–20 på hele Sør-Østlandet, sier Løvdahl.

På Vestlandet, som også har det ekstremt tørt for tiden, blir det kun beskjedne mengder regn.

Tordenbyge på Sjusjøen i Hedmark. Foto: Eldbjørg Moxnes

Krise for bøndene

Men i innlandet monner det dessverre ikke så mye som tørste bønder og hageeiere kunne ønske.

Det bør helst regne i minst ett døgn før det trekker ordentlig ned i bakken og hjelper mot skogbrannfare.

Bonde, klimaforsker og høgskolelektor i klimafag Thomas Cottis, på Løten i Hedmark, hadde en begredelig førsteslått på grunn av tørken.

Thomas Cottis driver økologisk landbruk på Løten i Hedmark. Foto: Thomas Cottis

– Ja, det er nitrist å høste gress når det er under 30 prosent avling. Særlig når man vet hva det er som gir ekstremværet, sier Cottis, og sikter til klimaendringene.

Han forteller at bøndene i år ligger an til å få mellom 30 og 40 prosent avling. Det er så lite at mange bønder melder inn dyra sine til slakting før tiden, fordi de frykter å ikke ha nok fôr utover vinteren.

– Vi har allerede meldt inn 20 prosent av vår dyrebesetning til slakt, for å være først i slaktekøen hvis det ikke blir nok mat til dyra.

Kornet er ennå såpass kort at styrtregnet ikke vil slå det ned, men finere grønnsaker kan bli slått i stykker, og jorder med lite vekst kan fort bli ødelagt av erosjon om regnet faller hardt.

Førsteslåtten til bonde Thomas Cottis på Løten i Hedmark var bare 30 prosent av normalen i år, på grunn av tørken. Gresset er dyrefôr, og nå frykter han å ikke ha nok til dyrene utover vinteren. Foto: Thomas Cottis

Cottis viser til både egen og annen forskning om klimaendringer, som viser at værsystemene setter seg over lengre tid i våre områder og blir kraftigere enn vi er vant til.

– Dette er fryktelig alvorlig for hele kloden, sier agronomen.

Han er glad for det lille regnet han kan få, men hvis tørken fortsetter etterpå, så hjelper det ingenting for avlingene hans.

Nærmer seg tørkekrise - kan få store økonomiske konsekvenser