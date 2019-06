Skogbrann truer Arlanda flyplass utenfor Stockholm

I et skogsområde i nærheten av Arlanda flyplass har det brent siden 14-tiden i ettermiddag.

Ifølge redningstjenesten er brannen omfattende, skriver Aftonbladet.

Brannvesenet er på plass med fjorten kjøretøy.

Røyk over rullebanene

– Det brenner mye, omtrent i 40 000 kvadratmeter skog, og den sprer seg ganske raskt, sier Stefan Malmberg, som leder Storstockholms brannforsvar.

– Røyken går over rullebanene og videre inn på flyplassen.

Det pågår en vurdering om flytrafikken på Arlanda skal stoppes.

– De holder på å drøfte det. Det er flytårnet som avgjør det, sier Stefan Malmberg til Aftonbladet.

Brannen sprer seg

Det brenner i et fem hektar stort område i området ved et nybygg utenfor Arlanda flyplass i Sigtuna kommune.

Redningstjenesten oppgir at to helikoptre for vannbombing er bestilt til plassen.

– Det blåser ugunstige vinder, sier Tobias Åkesson, redningssjef ved Storstockholms brannforsvar.

Ifølge SVT sprer brannen seg nå med tretti meter i sekundet.

Påvirker ikke trafikken

– Vi kan bekrefte at redningstjenesten er på plass på grunn av en pågående situasjon i nærheten av flyplassen. Akkurat nå påvirkes ikke flytrafikken av dette, sier Ellen Laurin, pressetalsperson ved Swedavia.

Ifølge Luftfartsverket hadde brannen ved 16.10-tiden ikke hatt noen innvirkning på flytrafikken.

På grunn av langvarig tørke er det forbudt med åpen ild i hele Stocholm fylke. Myndighetene i fylket frykter at skogbranner skal komme ut av kontroll og ber folk være oppmerksomme når de ferdes i skogen.