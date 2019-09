Sko-sporet: Jakten på ukjent eier har ikke lyktes

På en pressekonferanse i august i år henvendte politiinspektør Tommy Brøske og Øst politidistrikt seg til de omkring 300 personene som har kjøpt Sprox-sko. De var spesielt interessert i skokjøpere som brukte kontanter hos Spar Kjøp i perioden august 2016 til mai 2019.

Nå slår politiet fast at etterlysningen ikke ga så stor respons som de hadde håpet på.

– Vi har fått identifisert et titalls personer som har kjøpt sko kontant. Dette er personer vi nå kan utelukke fra etterforskningen. Denne delen av skoprosjektet, som innebærer å identifisere kontantkjøp, vil ikke være høyt prioritert fremover, men vi tar selvsagt fortsatt imot tips, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

Politiet ønsker tips om sko som har samme skosåle som disse to skotypene fra produsenten Sprox. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skojakten ble igangsatt fordi avtrykk som stammer fra Sprox-sko ble funnet inne i Sloraveien etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Avtrykkene ble funnet ved det sentrale åstedet i huset, og politiet mener de stammer fra en eller flere gjerningspersoner.

Snart en måned etter skoavtrykkene ble kjent, står politiet fortsatt med en lang liste med ukjente skokjøpere.



– Vi har i alle fall fått utelukket de som vi har identifisert, sier Brøske.

Flere hovedspor

Politiinspektøren sier til NRK at de fortsatt har flere konkrete spor de jobber etter.

Han trekker frem tre av de høyest prioriterte etterforskningsprosjektene:



– Trusselbrevet har en betydelig oppmerksomhet, spor på åstedet har det samme. Bilprosjektet er fortsatt levende, for å gi tre eksempler.

1) Spor på åstedet

Strips: NRK kunne i går fortelle at det ble funnet strips på et sted i huset som politiet kaller det sentrale åstedet. Politiet mener de ikke har ligget i huset før forsvinningen, og har derfor blitt nøye analysert.

FANT STRIPS: Huset og åstedet der Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober i fjor. Politiet har bekreftet at det ble funnet strips inne i huset som de knytter til saken. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Stripsene skal være kjøpt på kjeden Biltema, som selger over 30 varianter av de selvlåsende plastbåndene.

Politiet sier at det er et naturlig etterforskningsskritt å undersøke hvem som kan ha kjøpt stripsen.

Situasjonssporene: Sporene på åstedet kan gi politiet et bilde på hva som har skjedd. Politiinspektør Brøske omtaler det som «situasjonsspor».

Brøske kunne denne uken fortelle NRK at det er funnet personlige eiendeler til Anne-Elisabeth Hagen på det politiet mener er det sentrale åstedet i huset.

SØK MED HUND: Politiet har brukt hunder for å søke både inni og utenfor huset i Sloraveien på Fjellhamar. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Politiet mener det er spesielt at eiendelene ligger akkurat på dette stedet og at det forteller dem noe om hva som har skjedd. Flere detaljer ønsker ikke Tommy Brøske å gå ut med av hensyn til etterforskningen.

Det er tidligere kjent at politiet fant situasjonsspor i husets bad, som kan gi en pekepinn på hvordan Anne-Elisabeth Hagen kan ha blitt bortført.

2) Trusselbrevet

Politiet gjør fortsatt undersøkelser knyttet til brevet som lå igjen i huset til familien Hagen. Løsepengebrevet ble funnet sammen med en konvolutt og begge deler har vært nøye analysert av blant annet språkekspert i jakten på gjerningspersoner.

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018. Foto: Politiet

Politiinspektør Tommy Brøske har sagt til VG at brevarket er kjøpt fra en norsk kjede.

3) Bilprosjektet

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet bort med bil. Prosjektet med å finne bilen har høy prioritet og en egen gruppe går gjennom rundt 6000 minutter med video.

VIDEO: Politiet har samlet inn 6000 timer med videomateriale. Blant annet har overvåkingsvideo fra bensinstasjonen Shell, et steinkast fra Hagens hus, blitt samlet inn. Foto: Ola Mjaaland

Samtidig har politiet sagt at det er mulig gjerningspersoner kan ha bortført Anne-Elisabeth Hagen med bil, uten å bli fanget opp av kameraer under flukten.

Politiets hovedteori er at Anne-Elisabeth Hagen er drept, men de utelukker ikke at hun er bortført med et økonomisk motiv.