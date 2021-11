Når Ap-nestlederen møter i spørretimen senere i dag vil hun bli utfordret fra Stortingets venstre flanke. Rødt vil ha et forbud mot bemanningsselskaper, mens SV snakker om å «avvikle bransjen».

Kravet har støtte langt inn i LO, og nå kommer Hadia Tajik med helt nye signaler overfor NRK.

Inspirasjonen kommer fra Tyskland.

– I Tyskland har de veldig strenge regler. Utleie til byggevirksomheter er som hovedregel forbudt og man må ha lisens for å drive bemanningsforetak. I tillegg har de veldig tydelige sanksjoner ved brudd på reglene, sier Tajik og fortsetter:

– Det er denne systematiske måten å jobbe på, som jeg også vil ha i Norge.

Bøter

I Tyskland straffes regelbrudd med bøter på inntil 300 000 kroner. Og ved alvorlige brudd, for eksempel ved ulovlig bruk av arbeidstakere utenfor EU og EØS, kan det vanke bøter på 5 millioner kroner og fengsel på opptil fem år.

Det viser en oversikt NRK har fått fra Arbeids- og sosialdepartementet. Der går det også fram at en rekke krav må være innfridd for at en bedrift skal kunne få lisens til å drive utleie av arbeidskraft.

– Det er sikkert ikke alt de gjør i Tyskland som er overførbart til norske forhold, men tydelige sanksjoner ved brudd på regelverket viser jo at de mener reglene er viktige og at det bør få konsekvenser å bryte dem, sier Tajik.

Hun sier regjeringen nå vil jobbe videre med forslagene sammen med partene i arbeidslivet. Så vil tiltakspakka bli sendt på høring over nyttår.

– Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet. Vi vil stramme inn på bruken av innleid arbeidskraft. I dag ser vi at dette fortrenger faste stillinger på en del arbeidsplasser.

Fakta om tyske tiltak Ekspandér faktaboks Her er eksempler på tyske regler og tiltak som regjeringen vurderer å innføre i Norge: Utleie innen kjernevirksomheten til bygg og anlegg er som hovedregel forbudt. Et vikarbyrå kan derfor ikke leie ut en bygningsarbeider til en virksomhet innen bygg og anlegg, men kan likevel leie ut f.eks. en regnskapsfører. Virksomheter i bygg og anlegg kan imidlertid i en begrenset utstrekning leie ut til hverandre.

For å drive utleie av arbeidskraft kreves det som hovedregel lisens.

For å få lisens må en del krav være innfridd; i tillegg til registrering i relevante myndighetsregistre, bl.a. "vandelsattest" for virksomheten, bevis på tilgjengelig kapital, samt at utleievirksomheten må fremvise et eksempel på de arbeidskontraktene som benyttes. (I Norge stilles det også krav til virksomheter som skal drive utleie fra bemanningsforetak, blant anent. krav om å være registrert i ulike registre, om melding til Arbeidstilsynet og om fast representant i Norge for utenlandske foretak)

Utleie av en spesifikk ansatt til samme innleier er begrenset til 18 sammenhengende måneder, men unntak kan avtales ved tariffavtale. Opphold på 3 måneder åpner imidlertid for nye 18 måneder.

Det er forbud mot "kjedeutleie", dvs at en virksomhet leier inn en arbeidstaker fra et vikarbyrå for å stille arbeidstakeren til disposion for en tredje virksomhet.

Som et tiltak mot misbruk gjennom "skjult innleie", er det stilt krav til innholdet i kontraktene mellom utleier og innleier.

Det foreligger en presumsjon om arbeidsutleie ved alle former for overføring av arbeidstakere fra en virksomhet til en annen. Presumsjonen kan tilbakevises gjennom å bevise at arbeidsforholdet har størst tilknytning m.v. hos (den antatte) utleieren.

Det kan gis kraftige sanksjoner for brudd på reglene; bøter på inntil ca 300 000 NOK. Ved alvorlige brudd på regelverket, dvs ulovlig bruk av arbeidstakere fra utenfor EU/ EØS, kan det gis bøter på inntill ca 5 mill. NOK, samt idømmes fengselstraff på opptil 5 år. (Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet)

Løftebrudd?

Før valget lovet Arbeiderpartiet i sin egen hundredagersplan å «forby innleie som fortrenger faste stillinger». Men allerede før regjeringsplattformen var blitt presentert kunne NRK fortelle at innleie-løftet ikke var å finne i Hurdalsplattformen.

– Mener du at løftet i hundredagersplanen med dette vil være innfridd?

– Å få slutt på innleie som fortrenger faste stillinger er en ambisjon som står ved lag, sier Tajik.

Norsk Industris mangeårige leder Stein Lier-Hansen sa tidligere i høst til NRK at Ap tok munnen for full i valgkampen.

– Ap snakket i for store bokstaver og gikk for høyt på banen. Kravet ble oppfattet som et absolutt forbud, men det var det nok ikke egentlig ment som, sa han.

Arbeidsministeren fastholdt også den gang at løftet står ved lag.

– Realiteten i Hurdalsplattformen er nettopp det, at vi ønsker å få slutt på innleie som fortrenger faste ansettelser, sa hun.

Innstramming

Fra før er det kjent at lovarbeidet som regjeringen nå skal i gang med, særlig vil dreie seg om tre forhold: At innleie skal begrenses til reelle vikariater, mellom produksjonsbedrifter eller etter avtale med fagforeninger med innstillingsrett.

I praksis innebærer de to første punktene at en vikar må være vikar for en navngitt ansatt samt at bedrifter ved behov kan låne ansatte av andre bedrifter i samme bransje. Men det tredje punktet er mer omstridt. Det åpner nemlig for en form for vetorett for fagforeninger i tariffbedrifter.

I tillegg kommer altså disse nye tiltakene fra Tyskland, som i en eller annen form vil bli foreslått innført også i Norge.

– Hva med et forbud mot bemanningsbransjen, slik blant annet Rødt har krevd?

– Et generelt forbud mot innleie har jeg ikke på mitt bord.

Even Hagelien i NHO Service og Handel mener nye og strammere regler mot innleie vil ramme langt flere næringer enn byggebransjen.

– Det vil være ganske dramatisk om disse lovendringene trer i kraft. Dagens regelverk er strengt nok. Det er håndhevingen og kontrollen med ulovlig innleie som er problemet, sa Hagelien til NRK i oktober.

– Vanskelig

– Det er ingen tvil om at det er vanskelig å få kontroll på omfanget av innleie. Hadde det vært enkelt, så hadde problemet vært løst for lenge siden. Det krever systematisk arbeid, som denne regjeringen er innstilt på å gjennomføre, sier Tajik.

– Er problemet at reglene ikke er strenge nok eller at regelbrudd og ulovligheter ikke avsløres?

– I tillegg til tydelige regler, vil vi også trenge bedre kontrollmekanismer. Allerede for 2022 foreslår vi at Arbeidstilsynet skal få 20 millioner kroner mer. Vi vil jobbe også framover for å sikre at tilsynsmyndighetene har de forutsetningene de trenger for å slå ned på brudd på regelverket, sier Tajik.

For kort tid siden varslet hun og statsminister Jonas Gahr Støre at den generelle adgangen til midlertidige ansettelser skulle skrotes før jul. Og etter nyttår skal fagforeningenes kollektive søksmålsrett gjeninnføres.

Rødts Mimir Kristjansson ga regjeringen honnør for å kvittere ut to valgløfter, men særlig imponert var han ikke:

– Det skulle på mange måter bare mangle at de gjør dette nå. Der vi virkelig burde sette inn støtet er overfor bemanningsbransjen. Der har de hardeste løftene fra valgkampen blitt rundere nå, sa han til NRK.