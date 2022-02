Skjebneuke for flere fylker: Håper på «lykkelige gravferder»

Troms og Finnmark har allerede bedt om skilsmisse. Vestfold og Telemark har gjort det samme. På fylkestingsmøtet i Viken onsdag vil Østfold, Buskerud og Akershus starte prosessen med å gjenoppstå som egne fylker.

Samme dag møtes fylkestinget i Innlandet, med en fersk folkeavstemning for oppsplitting i bagasjen. Sp-leder og hedmarking Trygve Slagsvold Vedum håper de folkevalgte følger opp.

– Når uka er over, hvordan vil det da stå til med regionreformen til Erna Solberg?

– Da tror jeg vi har hatt noen lykkelige gravferder. Vi hadde en for Vestfold og Telemark, nå får vi en for Viken og så håper jeg de folkevalgte lytter til det folket har sagt i folkeavstemningen i Innlandet.

– For folkeavstemningen bør ha avgjørende vekt?

– De folkevalgte tok et aktivt valg og ba om folkeavstemning. Da mener jeg det er en god regel å lytte.

Sammensatt

Regionreformen som Høyre, Frp, KrF og Venstre sikret flertall for, ble møtt med innbitt motstand fra første stund i flere av de gamle fylkene. Flere ble slått sammen mot sin vilje, og det er disse tvangssammenslåingene regjeringen Støre har åpnet for å reversere.

Forutsetningen er at det treffes lokale vedtak i de ulike fylkestingene først. Og fristen regjeringen har satt, er 1. mars.

Les også: Marit (21) kjemper for å få tilbake de gamle fylkene

I øyeblikket er det reelt sett kun knyttet spenning til utfallet av møtet i Innlandet. For det var med knappest mulig margin at spørsmålet ble satt ut til folkeavstemning, som endte opp med et ganske sammensatt bilde:

* Et knapt flertall på 50,75 prosent gikk inn for å dele opp Innlandet i Oppland og Hedmark. Et mindretall på 48,19 prosent ville beholde dagens storfylke, mens 1,06 prosent av de avlagte stemmene var blanke.

* Men bare 46,7 prosent av de stemmeberettigede avga stemme. Til slutt var det 3.738 stemmer som skilte de to sidene.

* Og mens det var flertall for å beholde Innlandet i byer som Gjøvik, Lillehammer og Hamar og dessuten i Vedums hjemkommune Stange, ville et flertall av de mindre kommunene ha tilbake de gamle fylkene.

– Vi har et reelt dilemma neste uke, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) til NRK da resultatet var et faktum.

Søndag ble det klart at fylkestingsgruppa til Innlandet Arbeiderparti vil trosse folkeavstemningen. Et flertall på 14 ønsker å videreføre Innlandet fylkeskommune, mens et mindretall på fem vil dele den opp igjen.

Innlandet Ap skal behandle spørsmålet på et representantskapsmøte tirsdag, og der kan utfallet bli det motsatte. Først når fylkestinget møtes onsdag vil spenningen bli utløst. Det er også et spørsmål om representantene stiller med bundet mandat og i så fall holder rekkene. I tillegg er det åpent hvor Frps representanter lander i saken.

37 av 46 kommuner vil dele Du trenger javascript for å se video.

Mot strømmen

Hjemme i Stange er Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i mindretall. Der stemte nemlig 61 prosent for å videreføre Innlandet.

– Smerter det?

– Nei, det gjør det ikke. For når man ber om råd, så må folk si sin mening. Jeg har gitt min mening, og så har sikkert noen av naboene mine gitt sin. Det er det som kalles folkestyre, sier Vedum.

Han tilføyer at avstemningen har synliggjort et skille mellom folkerike og mindre folkerike kommuner i Hedmark og Oppland.

– De som bor rundt Hamar, er jo i sentrum enten det er Hedmark eller i Innlandet, sier Sp-lederen.

Trygve Slagsvold Vedum gjestet fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti på lørdag. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Men Vedum erkjenner at folkeavstemningen er blitt kritisert og trekker selv fram at eldre i mindre grad har deltatt i den digitale voteringen.

– Det har vært kritikk av denne folkeavstemningen, men det ble et flertall for å splitte, og da mener jeg man bør lytte til det rådet. Men det er selvfølgelig opp til de folkevalgte.

Frykter at nøkkelansatte slutter

Regionreformen er resultatet av et kompromiss i den daværende Solberg-regjeringen, der særlig Venstre gikk i front. Partiets kommunalpolitiske talsperson André N. Skjelstad frykter pengesløsing og kompetanseflukt når de nye regionene nå demonteres.

– Hvis vi skal få flyttet mer oppgaver ut til fylkene, så kan ikke fylkene gjøres mindre. Det skjønte Senterpartiet under Åslaug Haga, men så har det skjedd noe, sier Skjelstad til NRK.

Venstres André N. Skjelstad er forundret over at Senterpartiet vil splitte opp regionene framfor å tilføre dem flere oppgaver, for eksempel ansvaret for sykehusene. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Han mener anslagene over kostnadene ved oppsplittingen av Viken, på 400–500 millioner kroner, er altfor optimistiske. Også for Innlandets og Vestfold og Telemarks del vil utgiftene kunne bli større enn anslått, hevder Skjelstad.

– Det mest alvorlige er likevel at vi risikerer kompetanseflukt fra de nygamle fylkene, ved at ansatte slutter. Jeg er mektig usikker på om denne oppsplittingen gjør tjenestetilbudet bedre, enten det dreier seg om veier eller skoler, sier Venstre-representanten.

– Men var ikke selve reformen et dårlig politisk håndverk fra deres side? Burde den ikke ha vært forankret bedre?

– Vi prøvde i høyeste grad. Og jeg er ikke fornøyd med at det ikke ble overført flere oppgaver til de nye regionene. Men det sto ikke på Venstre, sier Skjelstad.

– Ryddet opp

Når uka er over mener Vedum at regjeringen har gått langt i å demontere regionreformen til Erna Solberg.

– Da har vi ryddet opp i det meste, iallfall tvangsbiten. Det var en reform som skulle vise politisk handlekraft, men den skapte bare nye problemer. Det er ingen felles identitet i regioner som Viken, og i Troms og Finnmark ble avstandene enorme, sier Vedum.

I Agder og Trøndelag har sammenslåingen vært frivillig. Det samme er tilfellet for Vestland, men sterke krefter i gamle Sogn og Fjordane opplever det slett ikke slik – og kjemper for omkamp. En av dem er tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

– Sogn og Fjordane og Hordaland er et litt spesielt tilfelle. Var det tvang eller var det ikke tvang? Så hvis de ønsker splittelse der, så må de bruke den vanlige delingsloven og søke om deling. Så må Stortinget og regjeringen behandle det. Men jeg skjønner Liv Signe veldig godt, sier Vedum.

Ingen kommune-løfte

En annen problemstilling som har dukket opp i kjølvannet er om kommuner som i etterkant ønsker å bytte fylke, skal få lov til det eller ikke?

– Det er ikke noen selvfølge at en kommune som ønsker det, skal få bytte fylke. Men hvis noen søker, så skal man selvfølgelig behandle den søknaden.

– Men hvorfor skal man ikke vektlegge lokalstyret her?

– Det kan ha så mange andre konsekvenser, for eksempel for fordelingen av stortingsmandater. Hvis Eidsvoll hadde blitt en del av Hedmark, så ville Akershus ha mistet mandater og Hedmark fått mandater, sier Vedum. Han mener slike flyttinger lett vil kunne skape en mistanke om at regjeringen sier ja og nei til ulike kommuner av hensyn til hva som gagner den best foran kommende valg.

– Derfor må vi være konservative og behandle hver enkelt søknad ordentlig.