Skjebnemøte i Venstre: Nå har de bestemt seg

Klokken 11 lørdag satte Venstres landsstyre seg ned i et møterom på Stortinget for å diskutere om partiet bør gå inn i forhandlinger om regjeringsdeltakelse med Høyre og Frp.

Etter det NRK erfarer har partiet lørdag ettermiddag bestemt seg. Konklusjonen blir lagt frem på en pressekonferanse 18.30.

I lunsjpausen lørdag formiddag sa partileder Trine Skei Grande følgende til NRK:

– Jeg vet ikke hvilke krav vi kommer til å få fra landsstyret, men det som jeg tror er klart inne i møtet er at vi skal finne frem til et godt samarbeid på borgerlig side – hvilken form dette samarbeidet skal ha og hva som er best for Norge og for å få regjeringen grønnere, rausere og mer sosialliberal, sier Grande.

Spent på tilbakemeldingene

Partilederen var spent på tilbakemeldingene fra landsstyret om hva de forventer at Venstre skal få til med de ulike alternativene for samarbeid som ligger på bordet.

– Jeg håper at min magefølelse kommer til å stemme med det landssyret vil, men nå får vi se an denne prosessen, sier hun.

– Jeg tror vi har fått en følelse av hva som er viktig for Venstre-folk fremover, hva som skal til for at vi skal klare å bygge opp Venstre, men også gjøre Norge bedre, grønnere, rausere og mer sosialliberalt. Det er det denne debatten kommer til å handle om.

– Klar til å søke makt

– Venstre er klar til å søke makt, det er jeg i alle fall helt sikker på, sa Guri Melby, gruppeleder for Venstres bystyregruppe i Oslo, til NRK fredag.

Alternativet til regjeringsdeltakelse er å fortsette som samarbeidsparti – med eller uten en samarbeidsavtale med regjeringspartiene.

POSITIV: Venstre er klare for å søke makt, mener Venstres Guri Melby. Men flere Venstre-ordførere NRK har snakket med er svært skeptiske til regjeringsdeltakelse. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ordfører Olav Kasland i Bø i Telemark er blant dem som har sagt klart fra at han er motstander av at Venstre skal gå inn i regjering.

– Dersom vi går i regjering, blir vi en mindretallsregjering som må forsvare regjeringas politikk utad. Det trenger vi ikke, sa Kasland til NRK tidligere denne uken.

– Frp ikke riktig medisin

Han fikk støtte av Venstre-ordfører Ingebjørg Winjum i Granvin i Hordaland og leder for Venstres fylkeslag i Finnmark, Leif Gøran Wasskog.

– Jeg har vært skeptisk til regjering, og har flagget det hele tida. Vi opplever for store verdiforskjeller mellom Venstre og Frp, sa Wasskog til NRK.

Winjum påpekte at Venstre gjorde det dårlig i distriktene i høstens stortingsvalg, og at partiet har en jobb å gjøre med å bygge opp tilliten blant velgere i distriktene.

– Da er ikke medisinen å gå i regjering med Frp, sa Winjum.

Sonderingene er over

Gjennom høsten har Venstre hatt sonderinger med regjeringspartiene Høyre og Frp, for å se om det er mulig å komme til enighet om vanskelige spørsmål. Disse sonderingene er nå ferdige.

Det er partiledelsens konklusjon etter disse sonderingene det er knyttet størst spenning til under helgens landsstyremøte.

PARTILEDELSEN: Fra venstre: Nestleder Ola Elvestuen, partileder Trine Skei Grande og nestleder Terje Breivik. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Møtet er ikke åpent for pressen, men det er ventet at partileder Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik vil oppsummere diskusjonen i løpet av helgen.

Uenighet mellom «nye» og «gamle» Venstre

Sentralstyremedlem Sveinung Rotevatn sa i Politisk kvarter fredag at Venstre ikke er splittet i synet på deltakelse i en blåblå regjering. Men både Berit Aalborg, samfunnsredaktør i Vårt Land, og Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, mener det er motsetninger i partiet.

IKKE SPLITTET: Partiet er ikke så splittet i synet på regjeringsdeltakelse som mediene skal ha det til, mener Sveinung Rotevatn, sentralstyremedlem i Venstre. Her sammen med partifelle Abid Raja. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– De som meldte seg inn i Lars Sponheims Venstre og drev valgkamp mot Frp, er på den ene siden – mens de som er kommet til de siste årene i Trine Skei Grandes Venstre ser annerledes på den borgerlige siden og Frp, sa Sand fredag.

Berit Aalborg sa før helgen til NRK at hun trodde landsstyremøtet ville bli et «bikkjeslagsmål».

Uvisst antall statsråder

Det er uvisst hvor mange statsråder Venstre vil få dersom partiet velger å gå inn i regjering.

Ifølge NTB skal Høyre og Frp ha tilbudt Venstre tre statsråder, mens Venstre skal ha gjort det klart at de kan komme til å kreve fire plasser rundt kongens bord.