Selskapet ga seg selv en frist til 16.30 tirsdag, men de klarte ikke å skaffe nok penger innen da.

Flyr har ikke lyktes med å hente inn 430 millioner kroner i en kriseemisjon, melder selskapet i en børsmelding.

Investorene har kommet med et forslag til en alternativ struktur i selskapet. Dette forslaget vurderes nå av styret i selskapet.

– Vi vet ikke om de synes det er et godt forslag, eller hva som skjer med det, men vi har gitt et konstruktivt tilbakespill, sier Flyrs tredje største aksjonær Jan Petter Sissener til NRK.

Ny frist onsdag morgen

Styret vil nå vurdere den alternative transaksjonsstrukturen, og planlegger å komme tilbake med en oppdatert kunngjøring før Oslo Børs åpner i morgen tidlig, står det i børsmeldingen.

Kommunikasjonsdirektør Anita Svanes skriver i en SMS til NRK at Flyr ikke vil kommentere børsmeldingen før etter styremøtet. Hun bekrefter at det pågår tirsdag kveld.

Flyrs flyreiser vil fortsette å fungere som normalt inntil videre.

Sissener sier at det er han og «et par andre» investorer som står bak forslaget. Han var i møte med Flyr-ledelsen tidligere i dag. Investoren sier de mener at Flyr bør hente inn mindre penger enn de 430 millioner kronene de nå har bedt om.

Så bør de bruke de neste månedene på å komme seg på beina og gjøre seg attraktive for investorer.

– Da inneforstått at de skjønner at de kanskje kommer til å trenge penger igjen til våren, men da har de jo vist at den modellen de beskriver fungerer. Om styret syns det er tilfredstillende eller ikke, det vet jeg ikke, sier han.

«Dødens dal»

Han beskriver Flyrs ønskede beløp i emisjonsrunden som «dødens dal».

– Det er for lite til at man får gjennomslag for sine planer slik de ønsker det, og for mye i forhold til hva de kan tjene med den flåten de har i dag. Så da syns vi det er bedre at de henter mindre penger nå, så kan de vise at modellen fungerer, så kan de få mer penger senere.

Sissener utelukker ikke å spytte inn mer penger i flyselskapet.

KRISEMØTE: Flyrs tredje største aksjonær Jan Petter Sissener sitter tirsdag formiddag i møter med selskapets ledelse for å få innblikk i situasjonen til selskapet Foto: Margret Helland / NRK

– For oss er dette en veldig liten investering. Er det attraktivt det som kommer på bordet så er vi med, og er det ikke attraktivt så passer vi. Vårt ansvar er overfor våre andelseiere, ikke for selskapet.

I forrige uke meldte Flyr at de tapte 430 millioner kroner i årets tredje kvartal.

Emisjonen var lagt ut til en kurs på 1 øre per aksje, mens kursen på Oslo Børs svingte rundt 8–10 øre i løpet av tirsdagen.

– Vi hadde en gjennomgang av selskapet og noe tall og noe forutsetninger før i dag, og vi syntes ikke det var attraktivt nok for våre andelseiere, så vi har gått tilbake med et forslag som vi synes er godt nok for våre andelseiere, sier Sissener.

I en uttalelse kommunikasjonsdirektør Svanes sender NRK på SMS, skriver administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frilid at hun er glad for forslaget fra investorene - som Flyr ikke har bestemt seg for om de vil følge eller ikke.

– Dette viser at det er tro på Flyr og vår norske modell, og at vi har lykkes med å skape noe nytt i norsk luftfart, sier hun i uttalelsen.

– Mye som skjer

Selskapets største eier og grunnlegger Erik Braathen har puttet inn nye millioner, men det er ikke nok.

– Det er så mye som skjer nå, det ligger så mye nyheter ute omkring selskapet. Vi jobber det vi kan nå, sa en ordknapp Erik Braathen til NRK da vi ringte ham i formiddag.

Braathen er i tillegg til å være grunnlegger og største eier også styreleder i selskapet.

Kriseemisjon betyr at et selskap prøver å finne friske penger i markedet for å redde selskapet, dette skjer gjennom utstedelse av nye aksjer til en fastsatt pris. Det er fjerde gang selskapet må hente inn ny egenkapital.

Tirsdag formiddag var Erik Braathen den eneste investoren som hadde spyttet inn penger i kriseemisjonen, han har puttet 10 millioner kroner i emisjonen.

Leier ut fly

Samtidig ble det kjent at Flyr har inngått en avtale om utleie av fly med et annet flyselskap.

Et ikke navngitt europeisk flyselskap har signert en intensjonsavtale om å leie et fly med besetning av Flyr, og vurderer å leie ett fly til, melder Flyr via Oslo Børs sine nettsider.

FÅR INN PENGER: Flyr har inngått en intensjonsavtale om å leie ut fly til et annet ikke navngitt selskap for å løse noe av pengeknipen selskapet står i. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Avtalen gjelder for ni måneder og starter i februar.

Flyr leier ut fly fordi de prøver å unngå konkurs. For tiden har selskapet fem-seks fly i drift og tolv fly i flåten, og Flysmart24 skriver at de ønsker å leie ut alle flyene som ikke brukes med mannskap.

Uten de nye pengene som kriseemisjonen kan fremskaffe, er fremtiden til selskapet usikker.

Skjebnedag

Sissener fremhever at Flyr er et fint selskap med gode produkter og fornøyde passasjerer.

– Men de har ikke lyktes finansielt, påpeker han.

Sissener mener at Flyr trenger mer enn 430 millioner i tilførsel av ny kapital, og tror at behovet i stedet er på 600 millioner kroner. Han har foreslått en ny finansieringsmodell overfor selskapet.

PÅ BAKKEN: Det er en skjebnedag for Flyrs ansatte. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Flyr-aksjen har rast nesten 70 prosent på Oslo Børs siden meldingen om emisjon kom.

Flyr kom med et driftsresultat på minus 279 millioner kroner i august, og med dette suste aksjekursen nedover. Siden august har Flyrs aksjekurs fortsatt å stupe nedover, og selskapet markedsverdi er barbert med flere hundre millioner kroner.

Selskapet kom på vingene i 2021.