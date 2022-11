Skjebnedag for Flyr : - Vi jobber det vi kan

– Det er så mye som skjer nå, det ligger så mye nyheter ute omkring selskapet. Vi jobber det vi kan nå, sier en ordknapp Erik Braathen til NRK da vi ringte ham i formiddag.

Braathen er i tillegg til å være grunnlegger og største eier også styreleder i selskapet. I forrige uke meldte Flyr at de tapte 430 millioner kroner i årets tredje kvartal. Selskapet vil hente inn 430 millioner nye kroner i en kriseemisjon, og selskapet har satt fristen for dette til klokken 16.30 tirsdag ettermiddag.

Kriseemisjon betyr at et selskap prøver å finne friske penger i markedet for å redde selskapet, dette skjer gjennom utstedelse av nye aksjer til en fastsatt pris. Det er fjerde gang selskapet må hente inn ny egenkapital.

Tirsdag formiddag er Erik Braathen den eneste investoren som har spyttet inn penger i kriseemisjonen, han har puttet 10 millioner kroner i emisjonen.

Leier ut fly

Samtidig ble det kjent at Flyr har inngått en avtale om utleie av fly med et annet flyselskap.

Et ikke navngitt europeisk flyselskap har signert en intensjonsavtale om å leie et fly med besetning av Flyr, og vurderer å leie ett fly til, melder Flyr via Oslo Børs sine nettsider.

FÅR INN PENGER: Flyr har inngått en intensjonsavtale om å leie ut fly til et annet ikke navngitt selskap for å løse noe av pengeknipen selskapet står i. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Avtalen gjelder for ni måneder og starter i februar.

Flyr leier ut fly fordi de prøver å unngå konkurs. For tiden har selskapet fem-seks fly i drift og tolv fly i flåten, og Flysmart24 skriver at de ønsker å leie ut alle flyene som ikke brukes med mannskap.

Uten de nye pengene som kriseemisjonen kan fremskaffe, er fremtiden til selskapet usikker.

Skjebnedag

Nå klokken 11 begynte et møte mellom Flyrs ledelse og storeier Jan Petter Sissener.

– Etter dette møtet vil jeg sammen med mine folk i Sissener Canopus ta stilling til om vi vil delta i emisjonen, sier Jan Petter Sissener til NRK.'

KRISEMØTE: Flyrs tredje største aksjonær Jan Petter Sissener sitter tirsdag formiddag i møter med selskapets ledelse for å få innblikk i situasjonen til selskapet Foto: Margret Helland / NRK

Til Dagens Næringsliv sier Sissener at det er dumt å ikke selge aksjene nå slik situasjonen er.

– Man er dum hvis man ikke tar den differansen når markedskursen er ni øre og emisjonskursen er ett øre, sier Sissener til DN i dag.

PÅ BAKKEN: Det er en skjebnedag for Flyrs ansatte. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Flyr-aksjen har rast nesten 70 prosent på Oslo Børs siden meldingen om emisjon kom.

Flyr kom med et driftsresultat på minus 279 millioner kroner i august, og med dette suste aksjekursen nedover. Siden august har Flyrs aksjekurs fortsatt å stupe nedover, og selskapet markedsverdi er barbert med flere hundre millioner kroner.

Selskapet kom på vingene vinteren 2021.