Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er litt usikkerhet knyttet til hva som er greit nå. Vi ønsker ikke at folk skal dra på juleferie med skam.

Det sier Camilla Sylling Clausen, daglig leder av Alpinanleggenes Landsforening.

Nå er flere alpinanlegg omsider i gang med å lage snø. Ifølge Clausen er det «ganske avgjørende» hvilke råd myndighetene legger fram for jula for hvordan sesongen blir for ski- og hotellbransjen.

Camilla Sylling Clausen, daglig leder av Alpinanleggenes Landsforening, håper på en god skisesong uten tradisjonell afterski i år. Foto: Alpinanleggenes Landsforbund

– Det er veldig mange som har lyst til å tilbringe juleferien både på hytta og på hoteller, men signaler om at det er greit å begynne å farte innenriks, hadde vært lettende for mange store destinasjoner å få høre fra myndighetene, sier Clausen.

Helsemyndighetene skal etter planen legge fram juleråd denne uka.

Ifølge Clausen er det krevende for de store destinasjonene å planlegge sesongåpning når hovedrådet fra helsemyndighetene er å holde seg hjemme.

Les mer: Frykter konkurser som utenlandske skiturister uteblir

EU kan stenge alle skibakkene

Så langt er bare tre av 210 skianlegg åpne, ifølge Fnugg.no. De fleste andre regner med å åpne i løpet av midten eller slutten av desember.

Manglende kuldegrader har forsinka snøproduksjonen. Ifølge Clausen har det også gitt bransjen mer tid til å planlegge smittevern i bakken.

I Europa pågår en debatt om populære skidestinasjoner skal få lov til å holde åpent i vinter på grunn av den andre smittebølgen. Koronapandemien rammet Norge hardt via skiturister i mars i første bølge.

Tyskland og Italia har valgt å stenge. De ber EU få på plass en felles stenging av alle skibakker i Europa.

Blir en slik stenging vedtatt, vil den i siste instans også kunne omfatte Norge gjennom EØS, skriver NTB.

Foreløpig har Norge ingen plan om å stenge hele bransjen. Helsemyndighetene har samarbeidet for å få på plass gode smittevernrutiner ved alpinanleggene.

Sjåfør Pål Vesterhaug er i gang i tråkkemaskina i Trysil. Foto: Ola Matsson / Skistar

Må holde avstand i køen

Helsedirektoratet ser ingen stor fare i skibakken, så lenge de holder smitterådene.

Hold god avstand i heiskøen og i toalettkøen, lyder oppfordringen fra assisterende direktør Espen Nakstad.

LEDIG SETE: Alpinanleggene har brukt den snøfrie tida på å lage en felles smittevernveileder for hele bransjen. Disse plakatene blir utplassert på alle skianlegg i Norge. Foto: Alpinanleggene

– I Norge reiser de fleste med egen bil når de skal til alpinbakker, enten fra egen bolig eller egen hytte. Da er smitterisikoen minimal, så lenge formålet med reisen er skiaktivitet og ikke ansamlinger innendørs med andre mennesker enn dem man bor sammen med, sier Nakstad i en skriftlig uttalelse til NTB.

Når andre land nå stenger sine alpinanlegg, handler det ifølge ham i stor grad om et behov for å hindre at folk møtes på tog, busser, hoteller og utesteder.

Alpinanleggenes Landsforening tror ikke det blir aktuelt med en bransjestenging i Norge, men sier det ville være «fatalt» om det skulle skje.

Hun sier skisentrene trenger hjelp fra gjestene for å holde god avstand og unngå køer:

– I bynære anlegg når treningsstudioer og andre aktiviteter er stengt, kan det hende at gjestene våre vil få beskjed om at det er fullt. Det håper jeg at folk kan forstå.

Dansing med slalåmstøvler på bordet under afterski blir det heller ikke i år:

– Nei, det rett og slett ikke tida for det nå, ler Clausen.

Virke: – Førjulstida svært viktig

Virkedirektør Ivar H. Kristensen håper regjeringa i sine råd understreker at det er trygt å handle og kjøpe tjenester. Foto: Virke

Ifølge Virke er mange av deres medlemsbedrifter inne i en kritisk fase nå.

– Førjulstida er en svært viktig periode for mange virksomheter i handels- og tjenestenæringen. Den kan bli avgjørende for om de fortsatt eksisterer på nyåret, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Ifølge ham frykter hvert åttende Virke-medlem at de må avvikle eller gå konkurs før januar.

– Vi håper derfor regjeringa kommer med tydelige råd og retningslinjer som viser at det er trygt å handle og kjøpe tjenester, og som skaper forutsigbarhet for virksomhetene. Virksomhetene tar smittevern på høyeste alvor. Det de ber om er muligheten til å få gjøre jobben sin. Lettelser der det er mulig vil være viktig for våre medlemmer, sier Virke-direktøren til NRK.