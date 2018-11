Skerdi (17) har vært nektet skoleplass siden i sommer: – Føler meg hjelpeløs

Asylungdom i Norge med endelig avslag på asylsøknad, har per i dag ingen rett til å gå på skole fram til utsendelsesdato.

Det kan resultere i flere år på asylmottak uten skolegang.

– Jeg hadde håpet på en lovendring. Nå kommer jeg til å bli sittende på mottaket uten å gå på skole til jeg fyller 18 neste år, sier Skerdi (17), som bor på et asylmottak i Troms.

Han er en enslig mindreårig asylsøker fra Albania, og mistet skoleplassen sin i august, som følge av at han fikk endelig avslag på asylsøknaden.

I mai foreslo SV en endring i opplæringsloven, slik at ungdom med endelig avslag på asylsøknad får skolerett fram til utsendelse. På torsdag ble forslaget behandlet på Stortinget, men ble ikke vedtatt.

Forslaget kunne sikret ungdommer i samme situasjon som Skerdi rett til videregående opplæring.

Det ble fremmet alternative forslag i saken, blant annet om en returforberedende ordning, men heller ikke dette ble vedtatt.

– Det vil si at lovregelen kommer til å bli praktisert slik den er i dag, sier leder av utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen (Frp).

Per i dag er det slik at fylkeskommunene selv avgjør om disse ungdommene får skoleplass i perioden fram til utsendelse eller ikke. Praksisen er svært ulik fra fylkeskommune til fylkeskommune, ifølge Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon. De har anslått at det er om lag 70 ungdommer med endelig avslag på asylsøknad uten skoleplass i Norge i dag.

– Bryter barnekonvensjonen

Mina Vinje, leder av ungdomsorganisasjonen Press, mener lovregelen er et tydelig brudd på barnekonvensjonen.

– Norge har underskrevet barnekonvensjonen, og har derfor en plikt til å følge den opp. Men her ser vi at vi samtidig bryter den. Dette viser dobbeltmoralen i norsk politikk, sier Vinje.

Vinje mener at lovregelen er urettferdig mot barna dette går utover.

– Å sette mindreårige på asylmottak i flere år uten rett til skole, er å sette barn i en uholdbar situasjon, sier hun.

– Norge har ansvar for å tilby utdanning for alle barn som oppholder seg innen våre grenser, uavhengig om de får avslag eller ikke, sier leder av Press, Mina Vinje. Foto: Bibi Fatima Musavi / NRK

Vinje mener Norge har latt innvandringsregulerende hensyn gå foran barnets beste.

– Dette handler ikke om innvandringspolitikk. Det handler om at alle barn skal få rettighetene sine innfridd så lenge man befinner seg innen Norges grenser.

– Kan ikke gi skolerett til ungdommer uten oppholdstillatelse

Roy Steffensen (Frp), mener det blir feil å gi skolerett til asylungdom med endelig avslag på asylsøknaden.

– Disse personene har fått utreiseplikt, og oppholder seg ulovlig i landet. Det blir feil å gi disse rett til videregående opplæring på grunn av signaleffekten dette kan gi.

Steffensen mener lovregelen ikke bryter barnekonvensjonen.

– Intensjonen i barnekonvensjonen er at man skal sikre at barn som skal oppholde seg i landet over lengre tid, får skolerett. I 2014 endret vi lovverket slik at mindreårige asylsøkere får rett til videregående opplæring mens søknaden pågår, sier Steffensen.

Roy Steffensen (Frp) mener det bør være opp til hver enkelt fylkeskommune om hva de ønsker å tilby mindreårige asylungdommer i tiden fram til utreisedato. Foto: Marius Vervik

Steffensen forteller at man etter endelig avslag oppholder seg ulovlig i landet.

– Disse er forpliktet til å forlate landet så raskt som mulig.

– Mindreårige enslige asylsøkere må vente på de blir 18 før de kan reise tilbake til hjemlandet. Er det rettferdig at denne tiden blir brukt på asylmottak, uten rett til å gå på skole?

– Siden de oppholder seg ulovlig i landet, kan man ikke gi disse rett til videregående utdanning. Fylkeskommunene burde, dersom asylsøkeren er samarbeidsvillig om retur, tilby andre former for opplæringstilbud, slik som data – eller engelskkurs.

– Du sitter bare og venter på å bli sendt ut

Skerdi har blitt nektet skoleplass fra fylkeskommunen, og har derfor sittet på asylmottaket i Troms fylke siden august uten skoleplass. Vergen hans har godkjent at NRK intervjuer ham.

Skerdi forteller at skolegang hadde hjulpet han til å overkomme stresset som oppstår av å sitte på asylmottak.

– Hvis jeg går på skolen kan jeg lære ting som jeg kan bruke i fremtiden. Jeg kan dessuten være sammen med venner og sosialisere med andre. Nå føler jeg meg hjelpeløs, sier han etter at han er informert om hva Stortinget har vedtatt.

På asylmottaket får Skerdi ingen aktivitetstilbud.

– Jeg ble tilbudt å gå på norskkurs. Men hva skal jeg gjøre med det nå? spør han.

– Går utover sårbare ungdommers rett til skolegang

Marius Meisfjord Jøsevold er stortingsrepresentant for SV, og synes det er sørgelig at man ikke gir sårbare ungdommer rett til skole.

– Det er snakk om en fryktelig liten andel elever, men det er utrolig viktig for de få det gjelder. Ved å gi disse ungdommene skolegang, kan vi bidra til å hjelpe dem fremover i livet, sier Jøsevold.

– Hvorfor skal Norge bruke penger og ressurser på ungdommer som uansett skal bli sendt ut av landet?

– Hvis vi forutsetter at det er snakk om 70 ungdommer, koster dette til sammen 11,5 millioner kroner og utgjør 0,003 prosent av de totale kostnadene for å gi elever i Norge videregående opplæring. Det er altså ikke snakk om store kostnader, sier Jøsevold.

Han peker på at utdannelse aldri er bortkastet.

– Ved å bruke tiden på skole istedenfor å sitte på asylmottak, er de bedre rustet før de skal tilbake til hjemlandet. Vi har dessuten plikt til å følge internasjonale lover, og FN har lenge pekt på at Norge ikke følger barnekonvensjonen.