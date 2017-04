Skeptisk til ny OL-kamp

En rekke politikere på Stortinget stiller seg skeptiske til en ny OL-kamp etter at Lillehammer dro i gang en ny samtale om temaet onsdag.

Lillehammer kommune har betalt 300.000 kroner for å få utarbeidet en 100 sider lang rapport fra et eksternt konsulentselskap om et nytt OL i 2026 eller 2030.

– Jeg kan garantere at dette ikke blir en stor sak i valgkampen, sier Høyre-representant Svein Harberg til VG. Partiet stemte til slutt ned forslaget om OL i Oslo i 2022.

– Jeg tror den koordinerende faktoren i dette må være Norges idrettsforbund. De må finne ut av når de er klare og hvordan man skal gjøre det. Stortinget kan ikke ta initiativ til en norsk OL-søknad, sier Harberg. Også Aps Anette Trettebergstuen sier det er for tidlig med ny OL-runde.

– Det må skapes en større folkelig entusiasme for prosjektet, og politikerne må si at «dette vil vi» før man setter i gang, sier hun. Det samme sier kulturminister Lina Hofstad Helleland (H). Også Frps Ib Thomsen stiller seg tvilende.

– Det avgjørende vil være at man får et OL på et helt annet nivå enn tidligere, sier han. Men Sps Marit Arnstad er bekymret for OL-utviklingen.

– Om det skal utvikle seg videre gigantonomisk som det har gjort de siste tiårene, så finnes det ikke et land igjen i verden som vil ha lekene.