Skei Grande om Listhaug: – Kritikken hun retter mot Ap er totalt urimelig

– Dette er ikke måten å føre en saklig politisk debatt om terrorbekjempelse på.

Det skriver Skei Grande om Sylvi Listhaugs omdiskuterte innlegg på Facebook.

Fredag publiserte Listhaug et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere. «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet,» skrev hun. Dette reagerte Ap-leder Jonas Gahr Støre kraftig på.

– Jeg har forståelse for at Listhaug er skuffet over å ikke få støtte for forslaget sitt, men kritikken hun retter mot Ap er totalt urimelig, skriver Skei Grande i et innlegg på sin Facebook-profil.

Kritiserer Ap, men ikke V

Bakgrunnen for Listhaugs innlegg er forslaget om å frata personer som mistenkes å utgjøre en trussel mot nasjonale interesser, det norske statsborgerskapet uten å gå via domstolene.

Forslaget ble behandlet i Stortinget denne uken, og NRK meldte torsdag at forslaget ikke fikk flertall, da det verken fikk støtte av opposisjonspartiene eller av regjeringspartner Venstre.

På spørsmål om hvorfor retter Listhaug ikke retter tilsvarende kritikk mot Venstre, som heller ikke støtter forslaget om å frata folk statsborgerskapet uten at det avgjøres i en domstol, svarer hun følgende:

– Venstre har hele tiden vært tydelig på hva de mener i denne typen saker. Det er Ap som har hevdet at de skal være tøffere i klypa og vil ha strengere innvandringspolitikk, men i praksis viser de det motsatte. Nå stemmer de ned viktige forslag for å bekjempe terrorister og fremmedkrigere.

Ber om mer redelig debatt

– Alle partier er for å bekjempe terror, men det må skje på rettsstatens premisser. Venstre er i likhet med et stort flertall på Stortinget uenig med forslaget fra den forrige regjeringen om å frata folk statsborgerskap uten domstolskontroll, skriver Skei Grande.

Hun mener man må tenke gjennom hvilke ord og bilder som brukes i det offentlige ordskifte.

– Jeg håper nå alle kan bidra til en bedre og mer redelig debatt. Det er vi alle tjent med, skriver hun.

NRK har ikke lykkes i å få kontakt med Skei Grande for ytterligere kommentarer. Sylvi Listhaug ønsker ikke å kommentere saken.