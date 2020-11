Skei Grande knallhardt ut mot Sylvi Listhaug: – Helt ute av stand til å diskutere konstruktivt

I sin ny bok «Oppreist» som lanseres fredag, går Trine Skei Grande hardt ut mot både Sylvi Listhaug, Frp og Abid Raja.

Skei Grande skriver også at Solberg satte foten ned for at Abid Raja kunne bli næringsminister, som var Grandes egentlige plan.

Solberg mente han var for uerfaren. Grande spekulerer i om hans rykte som solospiller og illojal også spilte inn i vurderingen.

«Erna var nemlig veldig skeptisk da jeg fortalte henne at jeg ville at Abid skulle bli næringsminister. Abid hadde et rykte på seg for å være en solospiller som ikke forholdt seg lojalt til vedtatte strategier og planer, og Erna ville dessuten ikke ha en helt fersk statsråd i et så komplekst departement som næringsdepartementet. Da jeg fortalte Abid hva Erna hadde sagt, tok han det veldig ille opp.»

Abid Raja (V) sammen med Erna Solberg på Oslo S i 2017, da de orienterte om arbeidet med Nasjonal transportplan. Foto: Cornelius Poppe / NTB

LES OGSÅ: Bokbombe fra pølsefabrikken

Ville ha en annen post

Etter Frps regjerings-exit i januar i år, ble det gjort en rekke endringer i Erna Solbergs regjeringskabal.

For Venstres del førte det til at nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen måtte gå, og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø gikk over til å bli næringsminister.

Samtidig kom Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som henholdsvis kulturminister og klima- og miljøminister.

Men det var altså ikke gitt at Abid Rajas post skulle bli kulturminister. Hans sjef, Trine Skei Grande, ville at han skulle bli næringsminister.

Da VG spurte Erna Solberg i januar om hvorfor Nybø ble næringsminister og Raja ble kulturminister, og ikke omvendt, svarte hun:

– Næringsdepartementet har godt av å ha en statsråd som har vært i regjering en stund, de har mange tunge saker. Abid Raja skal inn i regjering for aller første gang. Kulturdepartementet har mange spennende og viktige områder som Abid kommer til å elske å jobbe med og drive med. Men det gir også en mulighet for å komme inn i hvordan et regjeringsarbeid er, sa Solberg den gangen.

Uro i toppen

I boken skriver Grande at hun alltid har løftet Abid Raja frem og støttet ham. Men da Dagens Næringsliv skrev om at Grande hadde snakket stygt om Raja, ble Raja sykemeldt. I telefonen anklaget Grande ham for å «undergrave hele budsjettprosessen», mens Henrik Asheims telefon sto på høyttaler og Raja var til stede. Grande skal ha blitt skuffet over at Raja ikke tok opp hendelsen med henne direkte. Hun skriver:

«Flere dager gikk før jeg fikk ivte at det (sykemeldingen, journ.anm.) var på grunn av noe jeg hadde sagt nesten tre uker tidligere. Det hadde han fortalt til finanskollegaene i både Høyre og Frep. Til meg hadde han ikke sagt noe som helst, selv om vi hadde vært i flere møter sammen etter hendelsen.»

I en SMS skriver Raja til NRK at han ikke ønsker å kommentere boken:

«Jeg vil igjen takk Trine for innsatsen hun har lagt ned for partiet, og for tilliten hun viste meg ved å ta meg inn i regjeringen. Det å bli kultur- og likestillingsminister i den norske regjeringen er det aller største som har skjedd meg i mitt offentlige virke. Jeg har ikke lest boken, og selvsagt har Trine rett til å komme med sin personlige versjon, utover dette vil jeg ikke gi noen kommentar til boken.»

Kritiserer Listhaug

Skei Grande går også hardt ut mot Sylvi Listhaug og hennes lederstil i boka:

«Fullstendig uinteressert i å argumentere og jobbe seg frem til balansepunkter, alltid oppsatt på at noen skal vinne og andre skal tape. (…) Hun er flink til å si hva hun mener og helt ute av stand til å diskutere konstruktivt med noen som mener noe annet.», skriver hun blant annet.

Kritikken fortsetter når hun skal beskrive Sylvi Listhaugs håndtering av den kontroversielle facebookposten om at Ap mener «terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Listhaugs facebookpost endte med at hun gikk av som justisminister.

«Jeg prøvde å si til henne at dette kom til å gå bra, hun måtte bare si unnskyld og gå videre i livet. Det var hun ikke i stand til å gjøre. Det var henne det var mest synd på, og det til tross for at det var hun selv som hadde lagt ut posten og hun selv enkelt kunne ha avsluttet saken», skriver Skei Grande.

NRK har torsdag forsøkt å få en kommentar fra Sylvi Listhaug, men hun har ikke svart på henvendelsen.

Bompengestriden

I boka kommer Trine Skei Grande også inn på bompengestriden som oppsto kort tid før kommunevalget i fjor, og hun skriver at den var nær ved å felle regjeringen. «Bompengehælvete» som hun kaller det.

I juni i fjor kom Frps landsstyre med seks bompengekrav til de tre andre regjeringspartiene, og Grande skriver at Siv Jensen ga uttrykk for at det ville bli en regjeringskrise hvis ikke de andre partiene bøyde av.

«Jeg hadde lagt hodet på blokka i gruppa dagen før og sagt at Erna hadde gitt meg et løfte – at det kom til å bli som vi håpet på. Nå risikerte jeg å miste all autoriteten jeg hadde hatt i den gruppa, siden jeg måtte tilbake og si at Erna ikke hadde holdt det løftet vi hadde stolt på i går, men at vi likevel måtte akseptere forslaget hennes dersom vi ønsket å fortsette i regjering.»