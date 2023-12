– Det er moms og skatt. Det er frister og terminer. Det er mye nytt som jeg ikke har vært vant til å forholde meg til, sier Kristian Fredheim.

Han er gründer og bedriftseier i selskapet Wabba Treats AS. Selskapet produserer sunnere snacks i utlandet, og selger det her hjemme.

Snart kommer skattekravene direkte i nettbanken hos DNB.

Nå er gründeren blant småbedriftseiere som skal teste ut en ny app, som forhåpentligvis gjør forholdet til Skatteetaten litt enklere.

Skattekrav årsak til nær 40 prosent av konkursene

Appen er utviklet av DNB i samarbeid med Skatteetaten – og tilsvarende løsninger blir trolig tilgjengelig for alle etter hvert.

Mer enn hver tredje henvendelse til Skatteetaten fra næringslivet handler om hva de skylder. Om når kravene må betales.

Konkurser skyldes ofte skatte- og avgiftskrav Ekspander/minimer faktaboks Krav fra Skatteetaten fører til nær 40 prosent av alle konkurser i Norge.

Antall konkurser er økende.

I 3. kvartal 2023 ble det totalt åpnet 946 konkurser – 13 prosent flere enn samme periode i fjor ifølge SSB.

De fleste av de som gikk konkurs var små og mellomstore foretak.

Skatteetaten er den kreditoren som begjærer flest konkurser.

Nå skal et samarbeid mellom finansnæringen og Skatteetaten gjøre at bedriftseierne får krav fra det offentlige rett i mobilbanken.

Målet med den nye appen er blant annet at bedriftene skal unngå å pådra seg svindyr gjeld til staten.

– Dette er for å hjelpe de næringsdrivende til å ha bedre oversikt. Vi håper også at det fører til at flere betaler skatte- og avgiftskrav i tide og at det blir færre konkurser, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Det er mange systemer å forholde seg til. Den nye løsningen vil gjøre hverdagen enklere, sier gründer Kristian Fredheim. Foto: Ernst Larsen / Skatteetaten

– Men det er ikke slik at Skatteetaten kommer til å utsette betalingsfristene sine?

– Det kommer vi ikke til å gjøre. Kravene og lovreglene er de samme, sier skattedirektøren.

Finansministeren: – Kan være skikkelig krise

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i 2021 over 377.000 aktive småbedrifter i Norge med mellom null og fire ansatte.

– Får du store skattekrav eller momskrav som du ikke har planlagt for, kan det være skikkelig krise for en liten bedrift, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Produkteier Camilla Bredesen sier at den nye løsningen gjør det mulig å koble bedriftenes nettbank til regnskapssystemer og kassesystemer. Det kan gjøre det enklere å holde oversikt over at pengene er på konto når regningene skal betales. Foto: Ernst Larsen / Skatteetaten

Statsråden mener den nye teknologien i vil være praktisk og ubyråkratisk hjelp til bedre planlegging for enkeltpersonforetak og småbedrifter.

På Skatteetaten.no kan man fra i høst allerede få oversikt over forfall og beløp. Når alle bedrifter får tilgang til den nye løsningen gjennom mobilbank og regnskapssystemer er ikke klart.