Skatteetaten: Skattesmell for 38 politikere

Det viser grunnlaget for arbeidsgiveravgift som er blitt oppjustert, ifølge Skatteetaten.

Skatteetaten har nå fattet vedtak om endring og økning av arbeidsgiveravgiften for Stortinget og Statsministerens kontor, og økt skatt for totalt 33 politikere.

I tillegg har fem politikere fått økt inntekt, uten at dette medfører endringer i grunnlag for arbeidsgiveravgift. Totalt er det vedtak i 40 saker, inkludert de to arbeidsgiverne.

Skatteetaten mener politikerne skulle skattet av 8,7 millioner mer enn det som ble oppgitt i pendlerboligsakene. NRK skrev først at politikerne skulle ha skattet 8,7 millioner mer. Det riktige er at de skulle skattet av 8,7 millioner ekstra.

– Nye opplysninger om faktum har ført til endringer i vedtakene. Det er ikke uvanlig i kontrollsaker, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Andreas A. Vatnøy, Skatteetaten

290 tildelinger er kontrollert, og 252 av disse får ikke endringer av skatt eller arbeidsgiveravgift.

Skatteetaten varslet Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor i desember i fjor om kontroll av tildeling av pendlerboliger. Både arbeidsgiverne og politikere er kontrollert.

Skattedirektøren sier i pressemeldingen at enkeltsaker er vanskelige, og at det vil kunne være grensetilfeller.

– I hver konkret sak vurderer vi faktum opp mot regelverk. Vi har ikke endret vårt prinsipielle syn på pendlerregelverket, men tydeliggjort vår forståelse på enkelte områder, sier Nina Schanke Funnemark.

Pendlerbolig-varslene Ekspandér faktaboks Skatteetaten har kontrollert tildelingen av toppolitikernes pendlerboliger i perioden 2017–2020. Det resulterte i varsel om ekstra skattekrav til 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere som har hatt pendlerboliger uten å skatte nok. Det er sendt skattekrav til stortingspolitikere, statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Det kan være politikere som har gått fra Stortinget til regjering og dermed er på begge listene. Følgende politikere har bekreftet at de har fått varsel: * Tina Bru (H), stortingsrepresentant og nestleder i Høyre * Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant og nestleder i SV * Emilie Enger Mehl (Sp), justisminister, innvalgt på Stortinget * Torbjørn Røe Isaksen (H), tidligere statsråd og stortingsrepresentant * Anette Trettebergstuen (Ap), kulturminister og innvalgt på Stortinget * Maria Alseth (Frp), tidligere politisk rådgiver for helseminister Bent Høie (H) * Freddy André Øvstegård (SV), stortingsrepresentant * Mona Fagerås (SV), stortingsrepresentant * Odd Emil Ingebrigtsen (H), tidligere statsråd og stortingsrepresentant * Stine Samland (Frp), tidligere vararepresentant Flere av de aktuelle politikerne mener at årsaken til skattesmellen er feilaktig veiledning fra Stortinget eller SMK, eller at innrapporteringen fra institusjonene til myndighetene har vært feil. Fordi politikerne ikke har skattet av sine pendlerboliger, har Stortinget og Statsministerens kontor også betalt for lite arbeidsgiveravgift, mener Skatteetaten. De varsler nå krav om tilbakebetaling av dette. På toppen av dette har Skatteetaten også varslet Stortinget og Statsministerens kontor om tilleggsskatt på 20 prosent. Dette som straff for å ha unndratt seg skatt på grunnlag av feilaktige eller mangelfulle opplysninger. 29. august ble det klart at både Stortinget og Statsministerens kontor bestrider skattevarselet. De mener skattemyndighetene har hatt uklare regler og gitt mangelfull veiledning. KILDE: NTB/Aftenposten/NRK

Stortingspresidenten: – Opp til hver enkelt

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier det nå er naturlig at presidentskapet møtes.

– Dette er et endelig vedtak fra Skatteetaten. Men jeg har nettopp fått det, så jeg har ikke fått tid til å se på detaljene. Men det er naturlig at vi får til et møte i presidentskapet og at vi har et møte med de parlamentariske lederne, sier Gharahkhani til NRK.

– Når skal dere ha det møtet?

– Det vil ikke skje i dag, sier han.

– Vil dere oppfordre stortingsrepresentanter om å være åpne om dette?

– Presidentskapet må forholde seg til de føringer det har fått. Det er opp til hver enkelt å ta en slik beslutning. Noen har gjort og andre ikke. Men fra Stortingets side vil vi offentliggjøre det vi kan offentliggjøre, sier han.

Ber politikere med skattekrav stå fram

– Jeg håper alle politikere som har fått endelige skattekrav mot seg er såpass kollegiale at de står fram, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Roy Steffensen til NRK.

– Ellers ender det opp med at vi alle er i søkelyset hos velgerne og media. Vi blir alle mistenkeliggjort, sier han.

Steffensen sier norsk politikk står med «begge beina solid plantet i en omdømmekrise».

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) mener politikerne som har fått skattekrav bør stå fram. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Da er det rart om veien ut av denne skal være mindre åpenhet, sier han.

Frp-representanten mener argumentet om at skattesakene er en privatsak mellom Skattetaten og den enkelte politiker, halter.

– For de som nå har fått vedtak, så skyldes jo skattekravet utelukkende feil bruk av offentlige midler gjennom et folkevalgt verv man har fått, sier Steffensen.