Skatteetaten endrer reglene for skatt på Nav-ytelser etter NRK-saker

Fram til nå har Nav-brukere fått krav om å betale tilbake hele ytelsen før ligningen ble gjort om og skattepengene betalt tilbake.

Etter en rekke NRK-saker blir det nå regelendring, også for alle som holder på å betale tilbake store beløp til Nav.

– Vi har funnet en løsning som gjør at du skal slippe å måtte betale tilbake full ytelse til Nav. Det betyr at du betaler tilbake ytelsen minus skatt, slik du fikk den utbetalt minus skatt, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK.

Etter at NRK satte søkelys på dette, har Skatteetaten funnet ut at de kan endre skattebetalingsforskriften slik at folk kun skal betale tilbake ytelsen uten skatt.

Ikke rimelig ordning

– Vi har sett over tid at dette ikke er en veldig rimelig ordning. Det betyr jo faktisk at Staten skylder en person penger en periode, erkjenner Holte.

Det var etter at NRK i november stilte Skatteetaten spørsmål om skatt på tilbakebetalte ytelser, at ble det kjent at 17.500 mennesker ikke har fått tilbake skatten de hadde krav på mellom 2016 og 2018.

Regelendringen som nå gjøres, gjelder også Solfrid Løfstrøm Øvsthus. Mandag fortalte hun NRK hvordan hun fortsatt betaler ned på hele ytelsen til Nav, også skatten som ble trukket før utbetaling.

I dag fikk hun snakke med skattedirektør Hans Christian Holte. Han hadde lest saken om henne og kunne fortelle henne at hun nå skal få slippe å betale tilbake hele ytelsen før hun får igjen skattepengene.

Skattedirektør Hans Christian Holte på telefon med Solfrid Løfstrøm Øvsthus. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Det er veldig bra. Det er snakk om mange år og store beløp her, sier Løfstrøm Øvsthus til skattedirektøren.

– Jeg beklager at vi ikke har gjort det før, men er veldig fornøyd med at vi har klart å finne en løsning, sier Holte til henne.

Løsningen er at alle som får krav fra Nav om å betale tilbake ytelser fra nyttår, automatisk skal slippe å betale tilbake skatten på ytelsen.

Men Løfstrøm Øvsthus og alle andre som allerede holder på å betale tilbake ytelser til Nav må selv ta kontakt med Skatteetaten for å få ordnet opp.

Nærmere 50.000 feilutbetalinger

Regelendringen kan gjelde mellom 40.000 og 50.000 personer. Dette er mennesker som for tiden betaler tilbake feilutbetalinger av alle typer ytelser fra Nav.

Men etaten har ennå ikke tall på hvor mange som har bedt om ny skatteberegning etter å ha betalt tilbake krav fra Nav.

Skattedirektøren ber alle som er usikre på om de har fått igjen skattepengene på ytelser de har betalt tilbake til Nav, om å ringe Skatteetaten. Det gjelder også folk som har betalt tilbake hele Nav-ytelsen før 2015.

Sivilombudsmannen stilte spørsmål

For fram til 2015 var det Nav-brukere som selv måtte ta kontakt med skattekontorene for å få tilbake skatt på ytelser de hadde betalt tilbake.

Allerede i 2014 stilte Sivilombudsmannen spørsmål til både Nav og Skatteetaten om dette.

Sivilombudsmannen ba Skatteetaten se på rutinene for skatt på tilbakebetalte Nav-ytelser allerede i 2014. Grafikk: Sivilombudsmannen

– Vi så at dette var en veldig tungvint ordning for mottakerne. Så vi ba Skattedirektoratet om å vurdere å endre rutinene slik at borgerne ikke trengte å både levere hele bruttobeløpet til Nav og så henvende seg til skattekontoret for å få pengene tilbake, sier sivilombudsmann Aage Thor Falanger til NRK.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger går gjennom brevene med Nav og Skatteetaten i 2014. Foto: Beate Riiser / NRK

Sivilombudsmannen er fornøyd med at Nav og Skatteetaten nå sørger for at man bare betaler tilbake det man faktisk har mottatt.

Stortinget ga Nav-brukerne hele ansvaret

Folk kan ha betalt tilbake ytelser uten å få igjen på skatten i mange år. I 2009 vedtok Stortinget en endring i Folketrygdloven som ga hver enkelt Nav-mottaker ansvaret for å be om å få tilbake skatten i slike saker.

Det skjedde etter at Stoltenberg-regjeringen foreslo å oppheve den tidligere «ordninga med å redusere tilbakebetalingsbeløpet med skatt som er betalt på grunnlag av feilutbetalinga.»

Kilder NRK har vært i kontakt med har ennå ikke fått igjen skattepengene på ytelser som ble betalt tilbake til Nav for ti år siden. Også de kan nå ta kontakt med skattemyndighetene for å be om å få tilbake skatten.

Våren 2019 fikk arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) spørsmål om tilbakebetaling av ytelser inkludert skatt i spørretimen på Stortinget.

Nå endrer altså Skatteetaten forskriftene slik at ytelser skal betales tilbake uten skatt, slik de først ble utbetalt.

Disse ytelsene må du skatte av: Ekspandér faktaboks Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet samt pensjon, føderåd og livrente, jf. skatteloven § 5-1. Det betyr at inntekt som inntrer istedenfor arbeidsinntekt, eksempelvis dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og foreldrepenger, er skattepliktig som lønnsinntekt. På samme måte er pensjoner, dvs. løpende periodiske ytelser, som alderspensjon, AFP, overgangsstønad mv. skattepliktig som pensjon. Det er noen forskjeller på skattlegging som lønn og pensjon. For eksempel betaler man trygdeavgift med en lavere sats på pensjon enn på lønn. For NAV-ytelser som ikke anses som arbeidsinntekt/inntekt som erstatter arbeidsinntekt eller pensjon, er det ikke hjemmel for skatteplikt. Eksempler på dette er barnetrygd, gravferdsstønad. Når det gjelder feilutbetalinger, kan dette skyldes tilfeller der NAV har gjort en feil, og der utbetalinger er gjort på feil grunnlag (skattyter har gjort en feil). Her må man også skille mellom tilfeller der tilbakebetalingen gjelder ytelser som er utbetalt i det kalenderåret kravet om tilbakebetaling fremsettes, og tilfeller der kravet gjelder tidligere år. Skatteetaten henviser videre til Skatte-ABC for mer informasjon. (Kilde: Skatteetaten)

