Skattedirektøren: – Nå blir det vanskeligere å skjule penger i utlandet

– Dette vil jeg beskrive som en helt ny æra i det internasjonale skattesamarbeidet, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Han referer til en ny avtale imellom 54 land som skal avsløre gjemte formuer.

Den såkalte Common Report Standard (CRS) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter. Formålet er å hindre skatteunndragelser gjennom bruk av internasjonale forhold. CRS er et viktig tiltak som vil gi Norge en oversikt over nordmenns finansielle forhold i utlandet, opplyser skatteetaten.

– Vi går fra en situasjon hvor vi måtte spørre om konkret informasjon for én bestemt skattyter, til å nå få store mengder informasjon utvekslet automatisk, sier Holte.

Nylig møttes skattedirektører fra en rekke land i OECDs hovedkontorer i Paris for å legge planer for informasjonsutvekslingen. Til sammen har over 100 land forpliktet seg til innføring innen 2018.

NY ÆRA: Skattedirektør Hans Christian Holte tror skatteetaten kan dra stor fordel av informasjonen de nå får tilgang på. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Store verdier

Og skatteetaten forteller at de allerede ser resultatene av informasjonsutvekslingen. For eksempel er Sveits kjent for å ha gode vilkår for å gjemme verdier.

– Sveits er i særklasse. Vi fikk over ti milliarder i tidligere uoppgitt formue og inntekter fra Sveit, bare i løpet av fjoråret, sier Holte.

Det er derimot vanskelig å vite hvor store verdier nordmenn holder skjult i utlandet totalt.

– Vi har ikke veldig presise tall på det. Enkelte internasjonale undersøkelser antyder forholdsvis store beløp.

400 norske bank -og finansinstitusjoner har frist denne uka til å informere skatteetaten om kontoforhold til utenlandske kunder.