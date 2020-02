Da den svenske statsministeren ble skutt i ryggen og drept på åpen gate i februar 1986, startet det en av tidenes dyreste og mest omfattende drapsetterforskninger.

Nå, 34 år senere, varsler politiet at den uløste drapssaken som har blitt kalt Sveriges nasjonale traume, kan bli løst allerede før sommeren.

Les mer: Tror drapet på Olof Palme blir oppklart før sommeren

Nye bevis

Etterforskningsleder Krister Petersson sier til Expressen at politiet blant annet sitter på mer informasjon om hva som skjedde på og rundt åstedet da Palme ble skutt i krysset mellom Sveavägen og Tunnelgatan i Stockholm.

I løpet av årene har nesten 130 mennesker påberopt seg å være drapsmannen. En rekke teorier har blitt undersøkt, blant annet spor og forgreininger til Sør-Afrika, Iran, Irak og konspirasjoner innad i politiet.

SKUTT OG DREPT: Sveriges statsminister Olof Palme ble drept 28. februar 1986 i Stockholm. Foto: TOBBE GUSTAVSSON/TT / AFP

– Min oppfatning har vært at det er viktig å komme seg tilbake til åstedet og se med ferske øyne, titte på hva folk der virkelig har sagt og på den måten finne ut hva som har skjedd, sier Petersson.

Etterforskningslederen sier at politiet har gjennomgått tidligere etterforskningsmateriale, gjennomført nye avhør og tekniske undersøkelser.

ÅPEN GATE: Åstedet for drapet på Olof Palme i krysset mellom Sveavägen og Tunnelgatan i Stockholm. Foto: - / Afp

– Det er en blanding av forskjellige ting som har ledet fram til dette, sier han.

Dersom gjerningsmannen ikke lenger lever og kan stilles for retten, vil etterforskningen bli avsluttet, bekreftet han.

Ifølge Aftonbladets opplysninger er gjerningsmannen død, og det er grunnen til at politiet nå varsler at etterforskningen kan legges ned.

TROR PÅ NYE BEVIS: Leif G.W. Persson.

– For å fatte et avskrivningsvedtak må aktor ha noe veldig klart, og det eneste som er veldig klart, er at den mistenkte er død, sier den svenske forfatteren og kriminologen Leif G.W. Persson til avisen.

Øyevitne pekes ut

Ifølge svenske medier er det en mann kjent som «Skandiamannen» som nå er politiets hovedmistenkte i drapssaken.

Aftonbladet og Expressen skriver at Palmegruppen har gjennomført nye vitneavhør, og tema i disse avhørene har vært «Skandiamannen». Petersson ønsker ikke å kommentere disse opplysningene overfor Expressen.

Mannen arbeidet som reklamekonsulent i Skandia-huset i sentrum av Stockholm og stemplet ut fra jobben klokka 23.19 den 28. februar 1986. To minutter senere ble Palme skutt og drept rett rundt hjørnet.

ÅSTEDET: i 34 år har politiet etterforsket drapet på Palme. Nå går etterforskningen mot slutten, ifølge politiet. Foto: Scanpix Sverige / NTB scanpix

Han var blant de første som sto fram i svenske medier som et vitne til drapet og har gitt flere intervjuer om saken.

Ifølge Expressen skal «Skandiamannen» selv ha kontaktet politiet og fortalt at han var et vitne til det som skjedde.

Personer i «Skandiamannens» omgangskrets skal ha tipset politiet om at han hadde oppført seg mistenkelig i tiden rundt drapet, og signalementet hans stemte overens med vitnebeskrivelser av drapsmannen.

Skandiamannen ble aldri utpekt av andre vitner til drapet og hadde aldri status som mistenkt i saken.

Han døde i 2000.

Fakta om Olof Palme Ekspandér faktaboks * Sven Olof Joachim Palme ble født i Stockholm 30. januar 1927. * Studerte juss i Sverige og USA og ble i studiedagene medlem av Sveriges sosialdemokratiske studentforbund. * Begynte å jobbe for statsminister Tage Erlander i 1953 og ble innvalgt i Riksdagen i 1958. * Hadde flere ulike regjeringsposter før han i 1969 ble statsminister for første gang. * Etter at sosialdemokratene tapte riksdagsvalget i 1976, ble Palme opposisjonsleder. Han kom tilbake som statsminister i 1982. * Palme var kjent for sitt sterke internasjonale engasjement, blant annet for palestinerne, mot apartheidregimet i Sør-Afrika og mot USAs krigføring i Vietnam. * Palme ble skutt og drept av en ukjent gjerningsmann i Stockholm 28. februar 1986. * Christer Pettersson ble i juli 1989 dømt for drapet, men ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans. (NTB)



Kan ha funnet våpenet

I 2018 avslørte det svenske tidsskriftet Filter at Skandiamannen var våpenkyndig og hadde tilgang til en Smith & Wesson .357 Magnum lik det som ble brukt til å drepe Palme. Drapsvåpenet har aldri blitt funnet.

DRAPSVÅPEN: Etterforskningen har vist at en Smith & Wesson .357 Magnum ble brukt under drapet av statsministeren. Foto: Arkiv / NTB scanpix

I forkant av publiseringen orienterte Filter Palmegruppen om funnene sine, og politiet fattet raskt interesse.

Ifølge Filters opplysninger tilhørte Skandiamannen et konservativt miljø der hatet mot Olof Palme var stort.

Via en venn og nabo som var våpensamler hadde den tidligere konkurranseskytteren tilgang på skytevåpen og ammunisjon. I likhet med Skandiamannen, er våpensamleren ikke lenger i live, og datteren hans har bekreftet at våpnene ble solgt videre etter hans død.

Ifølge Expressenble våpen som tilhørte våpensamleren sendt inn til kriminaltekniske undersøkelser i etterkant av Filters avsløringer.

ALDRI FUNNET: Drapsvåpenet som ble brukt under drapet ble aldri funnet. Her gjennomfører politiet søk etter våpenet i Tegelbacken i Stockholm i 1998. Foto: Jonas Ekströmer / NTB scanpix

Dersom den mistenkte gjerningsmannen er i live, ville det være «hjerneblødningsmessig» å annonsere nyheten nå, mener Leif G.W. Persson Persson.

Han tror politiet nå sitter på nye, håndfaste bevis i saken.

– At en gjerningsmann kan ha sagt noe i fortrolighet teller ikke. Hvis jeg måtte gjette, ville jeg tro det handler om våpenet, sier G.W Persson til Aftonbladet.