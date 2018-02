Skam-skolen: – Det er jo helt sinnssykt

Skolen har lenge vært kjent blant Skam-fansen, men i morgen kan den bli enda mer kjent.

– Det er jo helt sinnssykt, Nissen er kjent fra før, men dette bare topper alt og gjør skolen enda mer populær, sier Aref Barakzahi elevrådsleder ved Hartvig Nissens skole i Oslo.

Elevene har fått vite lite om hva dagen vil bringe. De vet er at kongeparet kommer på besøk, og at de skal gå inn skolegården med elever på hver sin side. Videre skal de til samlingssalen på skolen, for å ha en samtale om skam og psykisk helse.

Etter det NRK kjenner til, skal hertugparet også møte Skam-skuespillerne Josefine Frida Pettersen (Noora), Ulrikke Falch (Vilde), Iman Meskini (Sana), Ina Svenningdal (Chris), Tarjei Sandvik Moe (Isak) og Carl Martin Eggesbø (Eskild).

Skam-jentene: Serien følger problemer unge sliter med i fire sesonger. Serien har også blitt kjent langt utover landets grenser. Foto: NRK

Helt til Norge

– Jeg synes det er ganske spesielt at det kommer kongelig besøk helt fra England for å snakke om psykisk helse og Skam, sier elevrådslederen.

Hvem som skal få snakke med de kongelige om psykisk helse er bestemt.

– Vi hadde en skrivekonkurranse på engelsk der vi skulle skrive en liten artikkel om psykisk helse, da ble det valgt et par elever som skal snakke med prinsen og hertuginnen, sier Barakzahi.

Uformell stil og et uformelt møte

Elevene på Nissen har ikke fått noen instrukser om hvordan de skal oppføre seg, eller om det er noe som ikke er tillatt. Ifølge elevrådslederen skal det være et åpent møte og etiketten blir som en helt vanlig skoledag.

Elevrådslederen Aref Barakzahi Foto: Privat

Kleskoden til elevrådslederen forblir derfor som den vanlige, for han har ikke tenkt å være noen andre enn seg selv. Men han forteller at enkelte av lærerne vurderer finstasen.

– Jeg har snakket med noen lærere som vurderer å gå med den fineste toppen de eier, men jeg skal være som jeg alltid er uformell, sier Barakzahi.

Psykisk helse

Barakzahi beskriver skolen som et sted der det er mye fokus på psykisk helse og at Skam har hatt en innflytelse på alle elevene der. Det er derfor ikke så feil at akkurat de får besøk av de kongelige.

– Psykisk helse er et stort problem i dag, det er viktig å ta tak i det i tidlig alder slik at ingen unge går rundt alene med psykiske problemer, sier Barakzahi.

Prins William har tidligere vært åpen om at han selv har slitt. Han har selv fortalt hvordan det er å slite psykisk og valgte å søke profesjonell hjelp som 28-åring.

Grunnen til at Skam og psykisk helse er så knyttet opp mot hverandre er fordi serien tar opp problemer de unge har i dagens samfunn.

– Det blir en stor begivenhet og alle elevene er spente, forteller Barakzahi.

Han avslutter med å si at psykisk helse og Skam har vært veldig viktig for elevene på Hartvig Nissens skole.