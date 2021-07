Skal vurdere vaksinering av barn fra 12 år: – Foreldre som vil, burde få lov

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

17. juni besluttet det danske helsedirektoratet Sundhedsstyrelsen å anbefale vaksinasjon av barn i alderen 12–15 år.

– Det er ikke tilstrekkelig at bare voksne blir vaksinert mot koronaviruset. Vi trenger ekstra immunitet. Ved å tilby vaksinen til barn, kan vi få cirka 4 prosent ekstra immunitet i befolkningen. Det har vi bruk for, slik at vi kan holde epidemien under kontroll inn i vintersesongen, sa direktør Søren Brostrøm da.

14. juli fikk de første barna i aldersgruppen innkalling til vaksinetime. Nå har 36 prosent av aldersgruppen bestilt time, eller fått sitt første stikk, ifølge DR.

Avgjørelse i september

Danmark er ikke det eneste europeiske landet som har satt i gang prosessen for å vaksinere barn fra 12 år og oppover.

Men Norge avventer.

Spesielt utsatte barn ned til 12-års alder tilbud om koronavaksine i Norge. Regjeringen planlegger også å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter råd fra FHI.

Men når det gjelder aldersgruppen 12-15, er dette noe FHI skal ta en vurdering på etter sommerferien. De satser på at denne vurderingen er klar innen utgangen av september. Så er det opp til regjeringen.

Lege, professor i anatomi og immunolog , Anne Spurkland, håper svaret blir ja til vaksinering av barn fra 12 år.

– Kommer til å bli smittet

Spurkland mener foreldre som ønsker å vaksinere barna sine, burde få lov til det.

– Hvis ikke mener jeg at man tvinger foreldre å akseptere at barnet blir koronasmittet. Jeg hadde syntes det var helt forferdelig å ikke kunne bestemme det selv – når man ser den blir gitt til barn i andre land, og man anser vaksinen som tryggere enn koronasmitte.

Anne Spurkland, lege, professor i anatomi og immunolog. Foto: Universitetet i Oslo

Hun understreker at det er frivillig å ta vaksiner i Norge. Men hun mener valget står mellom vaksine, eller å bli smittet.

– Nå har pandemien kommet til et punkt der viruset vi forholder oss til er mye mer smittsomt enn det var når vi startet. Derfor anser jeg det sånn at hvis vi lar være å vaksinere barn over 12 år – så kommer de til å bli smittet når samfunnet åpner opp, mener Spurkland.

Hun har liten tro på at det vil være mulig å oppnå flokkimmunitet uten at barna enten blir smittet, eller vaksinerte.

– Vi ser at selv de vaksinerte er smittsomme i perioder i møte med delta-viruset. Derfor tror jeg ikke vi vil oppnå flokkimmunitet uten å vaksinere barna, sier Spurkland.

– Det er ikke slik at koronasmitte er risikofritt for barn heller. Det skjer kanskje ikke like ofte som hos voksne, men barn risikerer også alvorlig sykdom ved smitte, forteller hun.

En tenåringsjente får et stikk i armen på et vaksinesenter i Ecuador. Foto: Rodrigo Buendia / AFP

Liten gevinst

– Vi ser at det har vært veldig lite alvorlig sykdom blant denne aldersgruppen i Norge, forteller Claus Klingenberg.

Han er seksjonsoverlege ved barneavdelingen i Tromsø og medlem i Barnelegeforeningen.

– Derfor har man mulighet til å vente lengre, til man har mer data som viser at vaksinen er trygg. Jeg tenker at så lenge ikke situasjonen tilsier at vi absolutt må begynne å vaksinere barn mellom 12 og 15, så har man tid til å vurdere litt, forteller Klingenberg.

Seksjonsoverlege ved barneavdelingen i Tromsø, professor og medlem i Barnelegeforeningen, Claus Klingenberg. Foto: Privat

– Så får vi heller se hvordan smittesituasjonen, og behovet for å vaksinere flere aldersgrupper, ser ut til høsten, mener han.

Klingenberg forteller at helsemyndighetene i Europeiske land hittil har tatt ulike valg om man skal starte vaksinasjon av alle barn i alderen 12–15 år eller avvente.

– Barna i denne aldersgruppen blir jo såpass lite syke av korona, at gevinsten mot å beskytte dem mot korona blir mindre. Da vil jo mulige bivirkninger kunne veie tyngre. Hos eldre mennesker så vil jo gevinsten av vaksinasjon være enorm, forteller overlegen, som allikevel understreker at alvorlige bivirkninger ved koronavaksinen er sjeldne.

Kan oppnå flokkimmunitet på flere måter

– Vi ønsker ikke å vaksinere 12–15 åringer for å oppnå flokkimmunitet alene. Anbefaler vi å vaksinere barn fra 12 år og oppover må det være fordi vi vurderer at de trenger den individuelle beskyttelsen, og at nytten veier opp for eventuelle ulemper, forteller overlege i FHI, Margrethe Greve-Isdahl til NRK.

Hun skal være med i vurderingen av hvorvidt norske barn fra 12 år og oppover skal få tilbud om vaksine etter sommerferien.

Greve-Isdahl foretrekker også befolkningsimmunitet – altså at befolkningen er tilstrekkelig beskyttet mot alvorlig sykdom, fremfor begrepet flokkimmunitet.

Overlege i Folkehelseinstituttet Margrethe Greve-Isdahl. Foto: Hallvard Sandberg / NRK

– 16–17 åringene i Norge utgjør 2,3 prosent av befolkningen, så der kan de bidra til en befolkningsimmunitet. Men samtidig kan man også oppnå 2,3 prosent ved å nå ut til flere voksne, sier Greve-Isdahl.

Hun forteller at flere av landene som har åpnet for vaksinering av barn i 12–15 årsgruppen sliter med å nå den voksne befolkningen, som USA. Slik er det foreløpig ikke i Norge.

Veier opp mot bivirkninger

Overlegen mener det er argumenter både for og mot vaksinering av aldersgruppen 12–15 år.

– De vil få en beskyttelse mot sykdommen, men samtidig er det veldig sjeldent at de blir alvorlig syke etter koronasmitte. Dette må veies opp mot eventuelle bivirkninger av vaksinen, forteller Greve-Isdahl.

Hun forteller også at de vil vurdere utvikling av epidemien for aldersgruppen, eventuelle virusvarianter, og vaksinedekning i høsten vurdering.