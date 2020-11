Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Hovedregel er at alle som kommer fra røde land eller områder skal i karantene i 10 dager, men det er noen unntak for flypersonell. Vi vil vurdere reglene for flypersonell, om de er gode nok eller om det er behov for å stramme inn, sier Høie til NRK.

Helseministeren understreker at han ikke kjenner detaljene i saken rundt det ungarske flyselskapet.

Torsdag ble det kjent at fem besetningsmedlemmer i Wizz Air på ruter i Norge har testet positivt på korona. Alle er isolert i tråd med norsk regelverk, opplyste flyselskapet.

Det var Dagens Næringsliv som først meldte nyheten.

Det er nå en uke siden selskapet begynte å fly innenriks i Norge med fly og ansatte stasjonert på Oslo lufthavn. Mye av virksomheten baserer seg på å bruke piloter og kabinansatte fra Polen, der det er mye mer koronasmitte enn i Norge.

Selskapet skriver i en e-post til NRK at de har overholdt alle karanteneregler, og at alle deres besetningsmedlemmer har vært i karantene i ti dager før de har begynt på jobb i Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier regjeringen nå vurdere koronareglene for flypersonell. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Har ikke jobbet mens de var smittet

Wizz Air sier også at de fem smittede besetningsmedlemmene ikke har vært på jobb i Norge mens de har vært syke.

– Det har ikke vært og er ingen besetningsmedlemmer som har vært på jobb uten å være i karantene først, og uten å teste negativt. Personell som blir syke vil bli sykemeldt, og vil ikke være i arbeid før de er offisielt erklært som friske av lokale helsemyndigheter, skriver informasjonsdirektør Andras Rado i Wizz Air.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet sier til NRK at de ikke har noen informasjon som tilsier at disse fem har flydd rundt på innenriksruter i Norge.

– Folkehelseinstituttet har ikke fått varsel fra kommunelege hverken i Oslo eller Ullensaker om smitteutbrudd blant Wizz Air ansatte som flyr innenriks i Norge. Så vi vet ikke om de fem som er smittet har sittet i karantene eller ei, sier han.

– Ikke definert smitteutbrudd til Wizz Air

FHI driver nå smittesporing tilknyttet selve flyvningen der personene har utgjort en smitterisiko.

Fra 1. til 12. november har det vært passasjersmitte om bord i ni Wizz Air-fly – alle utenriksflyginger.

– Det har vært bekreftet smitte på åtte flyginger fra Polen og en fra Litauen til Norge. Her er vi involvert i smittesporing, sier Forland.

Kommuneoverlege i Ullensaker kommune, Einar Kristian Borud, sier til NRK at tre av de fem smittede oppholder seg i karantene i kommunen.

– Det er ikke definert et smitteutbrudd tilknyttet Wizz Air, sier han.

Frode Forland i FHI sier de ikke har fått varsel om smitteutbrudd blant Wizz Air ansatte som flyr innenriks i Norge. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

LES OGSÅ: Smitte på 45 fly fra Polen de siste tre ukene

Høie vil føre strengere karantenetilsyn

De tre ansatte sitter i isolasjon på hotell organisert av arbeidsgiver etter å ha blitt testet ved Oslo lufthavn.

– Mitt inntrykk er at hotellet har lagt godt til rette for at isolasjon skal kunne gjennomføres på en god måte, men det er nødvendig at den enkelte samarbeider godt og følger reglene for isolasjon, sier Borud.

Ullensaker kommune gjør nå smittesporing tilknyttet disse på vanlig måte.

Helseministeren sier nå at de vil vurdere om det er behov for å i større grad føre tilsyn med at karantenebestemmelser overholdes, og hvem som eventuelt vil få ansvar for dette.

– Arbeids- og sosialministeren har også bedt Arbeidstilsynet om å øke kontrollen av arbeidsgivers ivaretakelse av smittevern innenfor bransjer og yrkesgrupper hvor smitte er en særlig risikofaktor, sier Høie.