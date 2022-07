Skal være framskritt i SAS-mekling

Meklingen i flyselskapet SAS pågår for fullt. Dersom ikke partene blir enige før midnatt, kan hele 900 piloter bli tatt ut i streik.

Nå skal det likevel være framskritt.

– Det er positivt at man kan prate direkte, sier den svenske mekleren Jan Sjölin til nyhetsbyrået TT.

Fordi partene i SAS-oppgjøret nå snakker sammen har meklerne har tatt et skritt tilbake, ifølge Sjölin.

Normalt sitter partene i en mekling på hver sine rom og har sjelden direkte kontakt. Når meklerne kan tre tilbake og la partene snakke sammen uten deres innblanding, er det som oftest å regne som framskritt i forhandlingene.

Sjölin understreker at meklerne er tilgjengelig for partene. Hvis det skulle dukke opp splid eller uenigheter, vil de rykke inn for å forsøke å rydde opp og få prosessen tilbake på sporet.

Det var lange køer på Oslo lufthavn fredag. Streiker er blant mange faktorer som har skapt trøbbel for reisende over hele Europa. Streik i SAS kan gjøre vondt verre. Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

– Ingen løsning

Sjansene for streik er likevel store. Riksmekler Mats Ruland sier de ikke er i mål ennå.

– Det jobbes på og har vært bevegelse, men vi har ingen løsning, skriver han i en SMS til NRK fredag formiddag.

Han vil ikke gi mer informasjon.

Tusenvis kan bli rammet

En storstreik blant SAS-pilotene vil ramme store deler av selskapets trafikk.

En streik kan ramme rundt 250 avganger og 45.000 reisende daglig på tvers av Skandinavia, ifølge TT.

Analytikere har anslått at en streik vil koste SAS 80–100 millioner kroner. Hver dag.

NRK har kontaktet SAS. De vil ikke kommentere den pågående meklingen fredag formiddag.

Dette er konflikten

SAS og pilotene deres er ikke uenige om lønn.

Kjernen i konflikten opprettelsen av to bemanningsselskaper.

Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig opprettet SAS to datterselskapet. De fikk navnene SAS Link og SAS Connect. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter.

SAS-pilotene som ble sagt opp under pandemien vil ha tilbake jobbene.

De sier SAS prøver å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen.

SAS avviser dette. De mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

Ifølge pilotforeningen har pilotene gått med på innsparingstiltak som utgjør 25 prosents besparelse.

Til gjengjeld vil de ha en forsikring om at det er deres medlemmer som får de nye arbeidsplassene som skal fylles i SAS Link og SAS Connect.