USAs nasjonale sikkerhets rådgiver Jake Sullivan sier i et intervju med NBC at det fortsatt pågår forhandlinger, og at Egypt og Qatar vil måtte ha indirekte samtaler med Hamas om forståelsen.

USAs nasjonale sikkerhets rådgiver Jake Sullivan. Foto: Reuters

Tidligere søndag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det arbeides med en gisselavtale, men at det fortsatt er for tidlig å si at en avtale er i havn.

Sullivan sa også i intervjuet at USA mener at Israel ikke må gå til offensiv i Rafah før det er en plan for å sikre sivile.

Israel insisterer fortsatt på en offensiv mot Rafah og sa søndag at «når offensiven først er over, vil Israel bare være uker unna en total seier».

Frist innen ramadan

Israel, Egypt, Qatar og USA har de siste ukene forhandlet om en våpenhvile og gisselavtale i Paris. Søndag orienterte etterretningssjefene som forhandlet for Israel, Netanyahus krigskabinett om forhandlingene.

Medlem av Israels krigskabinett, Benny Gantz, advarte sist søndag om at med mindre Hamas frigjør alle gisler som holdes i Gaza innen 10. mars, vil de sette sende bakkestyrker inn i Rafah.

Palestinere løfter ut en skadet person etter et israelsk luftangrep i Rafah, fredag 24. februar. Foto: Reuters

10. mars er samme dato for når den muslimske høytiden ramadan begynner.

Ifølge internasjonale hjelpeorganisasjoner, som Leger uten grenser og Røde Kors, er over 1,5 millioner palestinere samlet i den lille grensebyen sør på Gazastripen.

Flere land i midtøsten har gjentatte ganger advart om at en israelsk offensiv i Rafah.

Hamas holder fortsatt rundt 130 gisler i Gaza, mener Israel. Det er imidlertid usikkert hvor mange av dem som er døde.