Skal undersøke samanheng mellom korona og psykose

– I tilfella vi har sett har symptomutviklinga for psykose kome brått, og det har kome i ein alder der ein ikkje forventar slikt.

Det fortel leiar i Norsk psykiatrisk foreining, Lars Lien. Han er også psykiater og seniorrådgjevar for Nasjonal kompetanseteneste for rusmisbruk og psykisk liding ved Sjukehuset Innlandet.

Han seier dei har sett fleire tilfelle der folk som har gjennomgått koronainfeksjon, plutseleg hamnar i psykose.

– Det er blant anna eit tilfelle der ein pasient utviklar det ein kallar katatoni. Det betyr at ein blir heilt sløv og ikkje klarar å snakke eller røre seg, og er i ein psykotisk tilstand. Vi har også sett pasientar som har tatt sitt eige liv, som truleg var forårsaka av ein psykotisk tilstand, seier Lien.

– Det klassiske er at dei ikkje har ei historie med psykisk sjukdom. Det kjem som lyn frå klar himmel, legg han til.

Kva er psykose? Ekspandér faktaboks Psykose kjenneteiknast ved at ein mister grepet om kva som er røynd og fantasi.

Symptom på psykose er mellom anna hallusinasjonar, vrangførestillingar, sosial tilbaketrekking, angst, depresjon og nedsett minne.

To personar kan ha ein psykose utan å ha felles symptom.

Psykosar rammar opp mot 4 prosent av befolkninga i løpet av livet.

Dei fleste psykosar varar ein avgrensa periode, men har ein tendens til å vende tilbake.

Ifølge Verdsorganisasjonen for helse (WHO) er psykoselidingar éin av ti leiande årsaker til arbeidsfråvær og uførleik i verda. Kjelde: Norsk Psykologforeining

Vil sjekke koronasmitta for psykisk sjukdom

Lien understrekar at dette gjeld alle typar infeksjonar. Om førekomsten av psykose er meir vanleg etter covid-19-sjukdom, er for tidleg å seie.

Men det skal Sjukehuset Innlandet no kartlegge. Dei har fått godkjenning og 4 millionar kroner i midlar til å starte ein stor studie på området.

– Vi skal sjå om det er ein samanheng mellom registrering av koronainfeksjon og bruk av helsetenesta i samband med psykiske plager, seier Lien, som er prosjektleiaren.

Lars Lien og Marja Leonhardt ved Sjukehuset Innlandet skal sjå på samanhengen mellom koronasjukdom og psykose. Foto: Frøy Lode Wiig

Alle som har vore innlagt på sjukehus for psykiske årsaker vil bli sjekka for gjennomgått koronainfeksjon. Dei vil også sjå på om personane har vore innlagt før, eller om det er nye tilfelle av psykisk sjukdom.

– Det vil vi få svar på om eit års tid, opplyser han.

– Veldig sjeldan

I Sverige er dei også i gang med ein liknande studie, skriv SVT. Ved Akademiska sjukehuset i Uppsala har dei så langt oppdaga sju tilfelle av psykose etter covid-19.

– Det er litt overraskande, men samtidig er det noko vi har sett i tidlegare studiar. Det er ein sterk samanheng mellom infeksjonar og psykisk sjukdom, seier Lien.

Han forklarar det med at immunsystemet vårt blir aktivert når vi får ein infeksjon. Då går immunapparatets bodbringarar, cytokinane, vidare til blod-hjernebarrieren, noko som kan gjere at signalstoffa i hjernen blir endra. Det kan igjen føre til at ein utviklar psykose og andre psykiske lidingar.

Langvarige infeksjonar kan også skape stress, som kan verke som gift på hjernen.

– Kor vanleg er det å bli psykotisk etter ein koronainfeksjon?

– Det er viktig å presisere. Vi ser at mange av covid-19-pasientane får lange sjukdomsgang der dei blir sletne og kan bli deprimerte. Det er relativt vanleg. Men psykose er veldig sjeldan at folk opplever. Dette er ikkje noko eg tenker folk skal bekymre seg for, fortel Lien.