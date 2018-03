Skal gjøre yrkeselever mer attraktive for arbeidslivet

5. mars legger kunnskapsministeren fram den nye strukturen for yrkesfagutdanningen fra 2020.

Med spesialisering fra første året på videregående, kommer flere yrkesfagelever til å få lærlingplass, tror kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H):

– Det er ganske mange 16-åringer som ikke vet hva de skal bli, og for dem blir tidlig valg om spesialisering kanskje føre til problemer, feil valg og også en situasjon hvor omvalg blir vanskeligere, sier leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal. Foto: Stig Weston / Utdanningsforbundet

– Omleggingen kommer til å bidra til at flere fullfører, sterkere motivasjon, mer spesialisering og mer fordypning.

Hensikten med endringen i yrkesfagene er å gjøre elevene mer attraktive for arbeidslivet, ifølge Sanner.

– Vi kommer arbeids- og næringslivet i møte. Det betyr at flere av dem som tar yrkesfag også vil kunne få lærlingplass og jobb.

Elever med svært ulike yrkesfag tar i dag de samme fagene det første året, noe som ifølge kunnskapsministeren fører til at mange elever mister motivasjon. Derfor mener Sanner at tidligere spesialisering er riktig:

– Dette er etter faglig utredning og ønske fra arbeidslivets side. Nå skal elevene få mer fordypning. Det betyr at den som ønsker å bli tømrer skal lære mer om tømrerfaget og mindre om alt mulig annet.

– Ikke noen fordel om du er usikker

På frisørlinja på Kuben videregående skole i Oslo kan man allerede spesialisere seg første året hvis man vil.

Det var grunnen til at Malin Karlsen flyttet fra Namsos til Oslo:

– Det var eneste plassen jeg hadde hørt om at man kunne starte med frisørfag med en gang, så derfor flyttet jeg hit.

Likevel mener Karlsen at tidlig spesialisering ikke alltid er en fordel. Andreklassing Karina Lyngen Holmen er enig:

– Jeg har ei venninne som er usikker. Hun har gått her i to år, og må søke på nytt og gå to år til, kanskje fire. Det er jo kjipt.

Birgitte Boon-Grønseth, rådgiver for yrkesfag ved Kuben videregående skole i Oslo, er skeptisk til at elevene skal spesialisere seg allerede førsteåret på yrkesfag på videregående. – Det låser elevene tidligere, sier hun. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Litt gammeldags

Elevene skal inn i yrker som er i stor endring, ifølge leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

– Jeg frykter at noe av spesialiseringen kanskje er litt gammeldags, og at vi heller burde tenke på hvordan vi skal ha kompetente arbeidstakere i framtida, som evner å endre seg og være med på omstilling.

Han mener også at det kan bli vanskeligere å ombestemme seg:

Forsker Anna Hagen Tønder synes det er positivt at elever får prøvd ut yrker tidlig, men at det må være mulig å ombestemme seg. Foto: Fafo

– Det er ganske mange 16-åringer som ikke vet hva de skal bli. For dem kan tidlig spesialisering kanskje føre til problemer, feil valg og en situasjon hvor omvalg blir vanskeligere.

Ifølge forsker Anne Hagen Tønder i Fafo synes elevene det er vanskelig å velge.

– De er 15-16 år og vet ganske lite om ulike yrker og arbeidsliv.

Tønder tror det er positivt at elevene får prøvd ut et yrke tidlig.

– Samtidig er det da viktig at man ikke blir låst, og at det fortsatt må være mulig å gjøre omvalg og ombestemme seg.