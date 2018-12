Skal du hjem? Her er oversikten over juletrafikken

SISTE:

KØ: Her på E 18 ved Haslestad mellom Arendal og Grimstad var det i en periode begrenset fremkommelighet i begge retninger, da noen vogntog sto fast i en bakke. Foto: Statens Vegvesen

Julen nærmer seg med stormskritt, og for mange er dette dagen for å dra hjem til familie og venner. Over 100.000 passasjerer reiser til eller fra Oslo Lufthavn i løpet av dagen, og mange ferdes ute på vinterveiene.

Det er sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge, så om du skal over fjellet med bil er det lurt å følge med på Statens vegvesens vær- og føremeldinger. Flere steder advarer politiet mot særdeles glatte veier.

I togtrafikken var Sørlandsbanen stengt i flere timer tidlig på dagen, så ble den åpnet igjen, før den igjen er stengt fredag ettermiddag.

I flytrafikken virker det foreløpig å gå nokså bra. Ifølge Avinor er 77 prosent av flyene i rute fredag ettermiddag.

Lenger nord skal været være ganske greit, ifølge statsmeteorolog Magnus Ovhid, det har heller ikke kommet meldinger om større ting i trafikken.

Under følger en oversikt over hvordan det ser ut for deg som kjører bil, tar fly eller tog i dag.

OVERSIKT OVER BILTRAFIKKEN

E134 Haukelifjell: Fjellovergangen er åpnet for vanlig ferdsel.

RV 50: Hol - Aurland : Åpent for fri ferdsel.

Fjellovergangen er åpnet for vanlig ferdsel. : Åpent for fri ferdsel. RV 7 Hardangervidda : Kolonnekjøring på grunn av uvær.

: Kolonnekjøring på grunn av uvær. E18 Songefjelltunellen, Lillesand: Veien sperret til bilberger kommer.

Veien sperret til bilberger kommer. RV 3 Kvikne: Tømming av vogntog stenger veien i flere timer fra kl. 11.30. Omkjøring via E6.

Slik ser det ut på RV 7 Hardangervidda ved Dyranut klokka 13.13. Foto: Statens Vegvesen

Politiet i Agder melder om vanskelige kjøreforhold i store deler av Aust-Agder, og anmoder folk om å passe farten etter forholdene.

Trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Øst, Ole Fredrik Haugen, sier at juletrafikken nok vil spre seg utover helgen, siden julaften først er på mandag.

– Kjøreforholdene i lavlandet er fine. Men siden det er meldt ruskevær i Langfjella, kan det være lurt å sitte litt på været, om man skal over fjellet, sier han.

Statens vegvesen ber folk være obs på at været og at føret kan skifte raskt, og derfor bør være forberedt på at det kan bli innført kolonnekjøring eller at veien kan bli stengt på kort varsel.

OVERSIKT OVER TOGTRAFIKKEN

Sørlandsbanen: Stengt.

Kongsvingerbanen: Normal trafikk igjen etter stengning.

Normal trafikk igjen etter stengning. Drammen- og Askerbanen: Forsinkelser ved Asker stasjon. Signalfeil.

Sørlandsbanen er igjen stengt etter at et tog kjørte på en busk og mistet strømtilførselen mellom Vegårshei og Nelaug, melder NSB. De jobber nå med å organisere alternativ transport. De melder også at Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Gjerstad.

Det er lokaltoget mellom Stavanger og Egersund, og regiontoget mellom Oslo og Stavanger som blir rammet av dette.

Den nye stengningen kommer bare én time etter at togstrekningen åpnet igjen etter å ha vært stengt i flere timer. Da var det snøtunge trær mot strømforsyningen som var problemet.

SØRLANDSBANEN: Sørlandsbanen har trøbbel på grunn av mye snø. Foto: Leif Dalen / NRK

– Dette er kritisk for juletrafikken ettersom dette er den mest hektiske reisedagen i året, sier markeds- og kommunikasjonsleder Dag Brekkan i NSB Sør til NRK.

Statsmeteorolog Magnus Ovid sier at det vil fortsette å snø i Agder utover ettermiddagen, men at det vil avta i løpet av kvelden. Da blir det også litt kjøligere.

Utover det går togtrafikken som den skal, opplyser kommunikasjonsrådgiver Nina Hauge Schage til NRK.

På Sørlandet laver julesnøen, og det ble en travel morgen og formiddag på Sørlandsbanen. Foto: Bane Nor

OVERSIKT OVER FLYTRAFIKKEN

I dag er den store julereisedagen på Oslo lufthavn Gardermoen, med nesten 100.000 reisende, opplyser Avinor.

Men hittil er det ingen store forsinkelser. 77 prosent av flyene er i rute, opplyser kommunikasjonssjef i Avinor Kristian Løksa.

– Veldig mange reiste i dag tidlig, men nå på ettermiddagen stiger passasjermengden litt igjen, frem til i 7-8-tiden, sier Løksa.

I RUTE: Ifølge Avinor er ni av ti flyvninger i rute på Oslo Lufthavn Gardermoen for øyeblikket. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Meteorolog Magnus Ovid ser heller ikke noe i værprognosene som kan komme til å stoppe flytrafikken.

– Det kan være litt turbulent over fjellene i Sør-Norge, Trøndelag og sørlige Nordland på formiddagen. Men det er ikke noe som kommer til å stoppe trafikken, sier Ovid.

Han sier videre at lavt skydekke på Østlandet, muligens kan muligens føre til noen forsinkelser.