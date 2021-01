Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

26. desember kom de første eskene med vaksinekandidaten fra Pfizer og Biontech til Norge. I starten ble det tatt ut fem vaksinedoser fra hvert av hetteglassene.

Hver vaksinedose er på 0,3 milliliter, mens hetteglassene inneholder 2,25 milliliter. Dermed havnet dyrebare vaksinedråper i søpla, noe VG tidligere har omtalt.

Fem dager etter at vaksineringen så vidt hadde kommet i gang, ble imidlertid rådene til helsepersonell oppdatert.

Den nye anbefalingen gikk ut på at det skal hentes ut en sjette dose av Pfizer-vaksinen fra hvert hetteglass. Forutsetningen er at det ikke søles vaksine når den trekkes opp i sprøyta.

FHI-direktør varslet om regelendringen på en pressekonferanse 30. desember, ifølge NTB. Det fremgikk ikke da hvor mange ekstra vaksinedoser endringen gir.

– Norge har avtale om å få levert 3,6 mill. doser av vaksinen fra Pfizer. Hvis vi får 6 doser av hver glass vil det gi ca. 720.000 ekstra vaksinedoser, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI til NRK.

Pfizer-vaksinen skal gis i to runder, med en intervall på 21 dager. FHI regner med å ha vaksinert 3 millioner nordmenn før 1. oktober.

Geir Bukholm, områdedirektør i FHI, sier det er uklart hvor mange vaksinedoser som gikk i søpla får rådene ble oppdatert rett før nyttår. Så langt er bare litt over 2000 nordmenn vaksinert. Foto: Stian Lysberg Solum

Ikke dårligere kvalitet

Bukholm forklarer at det er gitt godkjenning fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) og Legemiddelverket om at man kan ut 5 doser fra hvert hetteglass av Pfizer-vaksinen, kalt Comirnaty.

– Vi fikk ganske snart tilbakemelding om at det var mulig å trekke ut flere doser. Legemiddelverket gjorde en rask vurdering at kvaliteten på en 6. dose ikke ville være annerledes enn første dose, forklarer Bukholm.

FHI fulgte deretter opp med en anbefaling om alle fulle doser som kan trekkes opp fra hetteglasset skal benyttes.

– Dersom man ikke får opp en full siste dose, skal denne ikke brukes. Man skal ikke blande doser fra 2 hetteglass, sier Bukholm.

Les også: Helsepersonell får vaksinen først sammen med de eldste

Sykehusapoteket i Oslo mottar den første leveransen av koronavaksine 26. desember. Foto: Heiko Junge / NTB

– Har gjort egne vurderinger

Pfizer har i etterkant søkt EMA om godkjenning for bruk av en 6. dose, opplyser Bukholm. Dette er ikke ferdigbehandlet hos EMA.

– I mellomtiden har ulike land valgt å forholde seg til dette på forskjellig måte. Noen land har valgt å praktisere 5 doser fra hvert hetteglass strengt inntil en ny vurdering fra EMA foreligger. Andre land, som Norge, har gjort egne vurderinger.

Antallet vaksinedoser som faktisk ble kastet i Norge fra 26. desember til rådene ble oppdatert, er uklart. Trolig er det snakk om et hundretalls doser.

– Hvor mange ekstra doser vi hadde vunnet ved å være enda tidligere ute med vår anbefaling, vet vi ikke, sier Bukholm.

Bukholm påpeker at vedtaket ble fattet før man startet vaksinering med første 34.000 vaksinedosene i den ordinære vaksineleveransen fra Pfizer, og før de første 5000 dosene.

I Danmark henter helsepersonell ut en 7. dose av vaksineglasset, i de tilfellene der det er mulig.

Her klargjør avdelingsleder Samira Benaissa ved Sykehusapotekene den første dosen av Pfizer-vaksinen. Så langt er bare litt over 2000 nordmenn vaksinert. Foto: Heiko Junge / NTB

– Langsommere enn en god del land

Norge har så langt fått tilsendt 40.000 vaksinedoser, men foreløpig har bare litt over 2000 nordmenn fått første vaksinedose. Dette er i hovedsak beboere ved sykehjem på Østlandet.

Samtidig slår FHI alarm om økende smittetrend.

I Danmark har allerede over 40.000 fått første vaksinestikk.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det er viktig at vaksineringen går forsvarlig for seg, og påpeker at ansvaret for vaksineplanene ligger hos kommunene.

– Vi ser at vi har startet langsommere enn en god del land som fikk vaksinen på samme tid. Men vi mener at vi vil ha et mye mer robust system, slik at vi i løpet av noen uker vil være i fase med å bruke all vaksinen fortløpende, sier Stoltenbeg i Dagsnytt 18 mandag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kritiserte tirsdag morgen regjeringen for treghet i vaksineringen. Han mener Norge har mye å gå på.

– Spørsmålet blir, har vi nok til å kunne vaksinere i det tempoet vi trenger for å få beskyttelsen i befolkningen opp, sa Ap-lederen i Politisk kvarter.

Erna Solberg avviste kritikken.

– Det er i dag kommunene begynner med den store vaksineringen. Jeg tenker vi skal ta evalueringen når det har gått noe mer tid, svarte Solberg.

NRK forklarer Når og hvordan får vi nordmenn vaksine mot korona? for svar Vaksineringen startet 27. desember, da Svein Andersen (67) fikk Norges første koronavaksine. Hvordan skjer vaksineringen? De som får tilbud om vaksine, blir kontaktet. Man får først en dose, så en dose til etter tre uker. Vaksinen er frivillig og den er gratis. Hvem får vaksine først? De eldste får først, de som bor på sykehjem er prioritert. Så de over 64 år, samt yngre som har underliggende sykdommer. Deretter helsepersonell. Før påske er planen at 70 % av folk i risikogruppen skal være vaksinert. Det avhenger av at Norge får nok vaksinedoser til det. Hvordan vet jeg om jeg er prioritert og får vaksinen? Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen. Er du ikke i risikogruppen, får du trolig tilbud om vaksine mellom påske og sommeren. Det kommer ulike vaksiner. Kan jeg velge hvilken jeg vil ha? Helsemyndighetene bestemmer det ut fra hvilke vaksiner som er tilgjengelige og hvilke som egner seg best til ulike grupper. Hvis jeg ikke får tilbud om vaksinen - kan jeg likevel få den hvis jeg betaler selv? Nei, det er ikke mulig å kjøpe seg fremover i køen. Hva med bivirkninger? Myndighetene har lovet å være åpne om eventuelle bivirkninger når de får informasjon om det. Så langt under testing er det ikke meldt om alvorlige bivirkninger på vaksinene som er mest aktuelle for Norge. Slik virker vaksinen: Forrige kort Neste kort

Ingen Moderna-avgjørelse i kveld

Norge får også tilgang til flere andre vaksiner gjennom EU-systemet. Dersom alle de aktuelle vaksinekandidatene blir godkjent, mener FHI å ha dekket behovet til hele den norske befolkningen over 18 år.

Dette gitt at rundt 75 prosent av alle over 18 år vil la seg vaksinere.

Mandag kveld ble det kjent at EMAs avgjørelse om godkjenning av den amerikanske Moderna-vaksinen først kommer 6. januar.

Moderna-vaksinen er én av de tre vaksinekandidatene norske helsemyndigheter har sikret seg mest av. I tillegg til Pfizer-vaksinen, som altså allerede er i bruk, får Norge tilgang til den britiske AstraZeneca – om den blir EU-godkjent.