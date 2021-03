Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I går blei det kjend at tre helsearbeidarar er innlagde på Oslo universitetssykehus (OUS) med blodpropp, og at Legemiddelverket ser om blodproppane har samanheng med AstraZeneca-vaksinering.

– Det er sjølvsagt alvorleg for dei det gjeld, seier Lill Sverresdatter Larsen, leiar i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Ho meiner likevel at hendinga viser at kvalitetssystema knytt til koronavaksinane fungerer.

– Det er jo heilt riktig at FHI har stoppa vaksinen, og at dei sjølvsagt undersøker om det er ein samanheng, eller om det er tilfeldig.

Då nyheita kom i går, blei legevaktar over heile landet ringde ned.

STOR PÅGANG: Legevakten i Trondheim måtte kalla inn ekstra folk for å svara på alle telefonane. Foto: Erland Knutsen / NRK

– Sjukepleiarane er også urolege

Leiaren i NSF fortel at også ho har fått bekymringsmeldingar det siste døgnet.

– Det er klart at også sjukepleiarane er urolege. Det er stort sett helsepersonell som har fått tilbodet om AstraZeneca i denne perioden. Dei ventar spent på det resultatet som Legemiddelverket finn, seier ho.

Sverresdatter Larsen legg til at det internasjonalt ikkje er nokre teikn som tyder på at det er ein samanheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropp som biverknad.

Hallvard Sandberg om samanhengen mellom AstraZeneca og blodpropp. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg om samanhengen mellom AstraZeneca og blodpropp.

– Men når det er slike alvorlege tilfelle, så må det sjølvsagt følgast opp, seier ho.

– Alle vaksinane kan ha lette biverknader, med det er klart at det er ein skilnad mellom lette biverknader og litt feber, og sånn som det er med dei tre som er innlagde no.

NSF meiner det kan sjå ut som AstraZeneca gir meir biverknader ved første dose, men at Pfizer-vaksinen har gitt meir biverknader ved andre dose.

NRK forklarer Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen? Bla videre Det vet man ikke. Så langt har man ikke funnet ut om det er en sammenheng, eller om personene som har fått blodpropp ville fått det uansett. Norge og mange andre land har stanset vaksinasjonen midlertidig mens man undersøker meldingene om bivirkninger. Det kan ta 1-2 uker før vi får svar. Vanlige bivirkninger av denne AstraZenecas vaksine er hodepine, feber, frysninger, utmattelse og vondt i muskler og ledd. Dersom du får flekker på huden eller føler deg verre to-tre dager etter vaksinasjon, må du kontakte legen. Det er til nå satt 121.820 doser med AstraZeneca til Norge. Blant de vaksinerte har tre personer fått blodpropp, men det er som sagt ikke påvist en sammenheng med vaksinen. Ber vaksinerte melde fra om symptomer Forrige kort Neste kort

Føler seg ikkje som forsøkskaninar

I februar gjekk NSF ut og bad FHI revurdera AstraZeneca-vaksinen til helsepersonell, men leiaren i forbundet seier at dei ikkje kjenner seg som forsøkskaninar.

– Vi gjer ikkje det. Grunnen til at vi bad om ei revurdering då, var på bakgrunn av dei dataa som sa noko om smittereduksjonen på AstraZeneca, samanlikna med Pfeizer-vaksinen, eller mRNA-vaksinane, seier ho.

Dei aller første dosane (36.000 dosar) av AstraZeneca-vaksinen vil bli gitt til helsepersonell. Foto: Joel Saget / AFP

NSF-leiaren vil framleis anbefala AstraZeneca-vaksinen om Legemiddelverket ikkje finn nokon samanheng, og at dei gjer ei avgjerd på å byrja å rulla vaksinane ut igjen.

– Det er ein god vaksine sånn som det står fram utifrå dagens forskingsresultat, seier ho.

– Må få nok informasjon

Lill Sverresdatter Larsen meiner at helsemyndigheitene må gjera akkurat slik som dei gjer no for å halda på vaksinetilliten.

– Dei må stoppa opp vaksineutrullinga, undersøka om det er eit tilfelle, eller om det er ein samanheng. Og så må dei undersøka om det er ein batch det kan vera noko gale med. Om det er slik, så betyr ikkje det at det er noko gale med alle vaksinane.

I og med sjukepleiarane også har ein rådgjevande funksjon for pasientane sine, meiner NSF-leiaren at det er avgjerande at sjukepleiarane får nok informasjon.

– Dei er nøydde til å både få nok informasjon til å føla seg trygge til å kunna setja vaksinen på andre, og kunna informera andre om verknad og eventuelle biverknader. Ikkje minst må dei også kunna følgja opp eventuelle biverknader på ein god måte, seier ho.

Slik virker vaksinen fra AstraZeneca Ekspandér faktaboks Vaksinen fra AstraZeneca består av ufarlige forkjølelsesvirus.

Virusene er endret slik at de har med seg byggetegningene til spissene som står ut av koronaviruset.

Virusene er også endret slik at de ikke kan kopiere seg selv og føre til sykdom

Når disse virusene kommer inn i kroppen din begynner cellene dine å produsere disse spissene.

Immunforsvaret ditt oppdager spissene og reagerer som om du hadde blitt invadert av det ekte koronaviruset.

Resultatet er at du blir vaksinert og ikke blir syk dersom den ekte utgaven av viruset kommer.

Er ikkje redde for svekkja tillit

Vaksinekoordinator for AstraZeneca-vaksinen i Sverige og Noreg, Richard Bergström, er ikkje redd for at støyen rundt vaksinen skal svekkja tilliten til AstraZeneca eller vaksinasjonen generelt.

– Eg håpar folk har forståing for at vaksineutvikling ikkje er enkelt. Det tar vanlegvis mange år og det er eit stort steg frå laboratoriet til masseproduksjon. Det at myndigheitene tar pausar når det dukkar opp mistenkte biverknader, trur eg kan bidra til å auka tilliten til vaksinane. Folk forstår at dette ikkje er noko ein hastar fram, men at ein tar det på alvor.

Vaksinekoordinator for AstraZeneca-vaksinen i Noreg og Sverige, Richard Bergström. Foto: LOKMAN GHORBANI / NRK

Også Europeiske helsemyndigheiter granskar no det mistenkte sambandet mellom blodpropp og AstraZeneca-vaksinen.

Bergström vil ikkje spekulera i kva som blir konsekvensen dersom ein vel å fjerna AstraZeneca frå vaksineprogrammet.

– Generelt kan eg seia at vaksinasjonstakta blir påverka om ein av vaksinane forsvinn heilt. Men vi har ikkje lagt alle egga i ei korg, og har satsa på alle vaksinar som kjem. EU har kontraktar på 3 milliardar dosar. Dei fleste av dei kjem seinare og blir bra å ha på lager til ein eventuelt treng påfyll av vaksinerte.